Slovenské zásobníky plynu sú naplnené na viac ako 70 %

Bratislava 9. marca (TASR) - Zásoba plynu v slovenských zásobníkoch je napriek blížiacemu sa koncu vykurovacej sezóny nadštandardne vysoká a v tomto týždni ešte stále prekračovala hranicu 70 % maximálnej kapacity. Pred rokom bola zásoba plynu o približne deväť percentuálnych bodov nižšia. Pomerne vysoké sú aj zásoby v ostatných krajinách Európy, čo pozitívne pôsobí na vývoj cien plynu, upozornil výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.



"Vysoký stav zásob pozitívne pôsobí na vývoj cien. Plynu je v EÚ nateraz dosť, a tak sa dá predpokladať, že ceny môžu zostať dlhší čas na úrovni pod 30 eur/megawatthodinu (MWh). Rovnako sa dá predpokladať rýchlejšie naplnenie zásobníkov pred zimnou sezónou na úroveň minimálne 90 % kapacity, ako to žiada EK. Z hľadiska energetickej bezpečnosti je to dobrá správa," uviedol pre TASR Kvasňovský.



V stredu (6. 3.) boli slovenské zásobníky naplnené na 70,47 % a energetická hodnota uskladneného plynu bola na úrovni takmer 26 terawatthodín (TWh). To je viac ako polovica ročnej spotreby plynu na Slovensku. Zásobníky v celej EÚ boli k rovnakému dátumu naplnené na 61,3 %.



Trh s plynom je však stále nestabilný. Pomerne nízke aktuálne ceny zemného plynu na burzách by podľa Kvasňovského mohol zmeniť výpadok niektorého z existujúcich zdrojov plynu, vrátane ruského. Cez Slovensko prúdi denne okolo 40 miliónov metrov kubických ruského plynu, z ktorého veľká časť pokračuje do Rakúska a Talianska. "Pre Slovensko je aj z hľadiska napĺňania zásobníkov z krátkodobého hľadiska dôležité, aby pokračovali dodávky plynu aj cez Ukrajinu. Je to dôležité aj z cenového hľadiska, pretože niektoré opatrenia na vnútornom trhu EÚ, ako je poplatok za skladovanie plynu v Nemecku, predražujú dovoz plynu z LNG terminálov a zhoršujú tak jeho dostupnosť pre vnútrozemské krajiny," dodal Kvasňovský.



Kontrakt medzi Ukrajinou a Ruskom na prepravu zemného plynu do Európy sa však v závere tohto roka skončí a Ukrajina ho neplánuje obnoviť. Nie je ani jasné, či bude súhlasiť s iným riešením, ktoré by si nevyžadovalo zmluvný vzťah s Ruskom.