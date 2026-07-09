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Slovenské združenie pre značkové výrobky víta EU Protein Action Plan
Akčný plán prvýkrát jasne uznáva rastlinné bielkoviny ako strategickú súčasť potravinovej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a odolnosti Európy.
Autor TASR
Bratislava 9. júla (TASR) - Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) víta predstavenie EU Protein Action Plan ako významný míľnik pre rozvoj európskeho proteínového systému. Akčný plán prvýkrát jasne uznáva rastlinné bielkoviny ako strategickú súčasť potravinovej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a odolnosti Európy. Uviedol to Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ SZZV.
„Ako členovia Európskej aliancie pre potraviny na rastlinnej báze oceňujeme najmä dôraz na posilnenie celého hodnotového reťazca, investície do výskumu a inovácií a na rozvoj spracovateľských kapacít a moderných technológií,“ priblížil.
„Zároveň však upozorňujeme, že na naplnenie cieľov Akčného plánu bude potrebné venovať väčšiu pozornosť aj dopytovej strane trhu. Európa potrebuje jednotné a predvídateľné pravidlá pre rastlinné potraviny, ktoré nebudú vytvárať bariéry medzi členskými štátmi, ale podporia inovácie, investície a jednoduchší prístup spotrebiteľov k zdravým a udržateľným možnostiam,“ podčiarkol.
Teraz je podľa Tuchschera rad na členských štátoch. Národné stratégie, podpora výskumu, investície a opatrenia na rozvoj trhu budú rozhodujúce pre to, aby sa európska vízia pretavila do reálnych výsledkov.
Dodal, že SZZV bude aj naďalej podporovať odborný dialóg o podmienkach, ktoré umožnia rozvoj konkurencieschopného a inovatívneho sektora rastlinných potravín na Slovensku aj v celej Európskej únii.
„Ako členovia Európskej aliancie pre potraviny na rastlinnej báze oceňujeme najmä dôraz na posilnenie celého hodnotového reťazca, investície do výskumu a inovácií a na rozvoj spracovateľských kapacít a moderných technológií,“ priblížil.
„Zároveň však upozorňujeme, že na naplnenie cieľov Akčného plánu bude potrebné venovať väčšiu pozornosť aj dopytovej strane trhu. Európa potrebuje jednotné a predvídateľné pravidlá pre rastlinné potraviny, ktoré nebudú vytvárať bariéry medzi členskými štátmi, ale podporia inovácie, investície a jednoduchší prístup spotrebiteľov k zdravým a udržateľným možnostiam,“ podčiarkol.
Teraz je podľa Tuchschera rad na členských štátoch. Národné stratégie, podpora výskumu, investície a opatrenia na rozvoj trhu budú rozhodujúce pre to, aby sa európska vízia pretavila do reálnych výsledkov.
Dodal, že SZZV bude aj naďalej podporovať odborný dialóg o podmienkach, ktoré umožnia rozvoj konkurencieschopného a inovatívneho sektora rastlinných potravín na Slovensku aj v celej Európskej únii.