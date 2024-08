Slovenské železnice ponúkajú študentom 100 % zľavu z cestovného

Bratislava 23. augusta (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) ponúka pre žiakov a študentov možnosť cestovať vlakom so 100 % zľavou z cestovného. Informoval o tom v piatok hovorca ZSSK Dominik Drevický.



"Cestovanie vlakmi 'zadarmo' je dostupné pre žiakov základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl, ako aj zahraničných žiakov a študentov, ktorí spĺňajú požadované podmienky," uviedol hovorca ZSSK.



Vysvetlil, že preukaz na 100 % zľavu je možné vybaviť v pokladniciach s Komplexným vybavením cestujúcich (KVC), a to na počkanie, alebo v pokladniciach bez KVC do troch pracovných dní. Žiadatelia musia predložiť preukaz totožnosti, fotografiu a školou potvrdený registračný formulár.



Pokiaľ žiaci vlastnia ISIC alebo bezkontaktnú čipovú kartu vydanú školou na Slovensku, je potrebné mať aktivovanú dopravnú časť. ISIC taktiež musí obsahovať platnosť na príslušný akademický rok. Registrácia je v tomto prípade možná online cez web ZSSK.



"ZSSK poskytuje 100 % zľavu z cestovného aj žiakom a študentom, ktorí majú občianstvo iného členského štátu Európskej únie alebo trvalý pobyt v niektorom z týchto štátov," uzavrel hovorca.