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Slovenskej sporiteľni vzrástol v 1. polroku čistý zisk
Oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak vzrástol o takmer pätinu (18,9 %).
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Slovenská sporiteľňa dosiahla ku koncu prvého polroka čistý zisk po zdanení na úrovni 176,8 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak vzrástol o takmer pätinu (18,9 %). Informovala o tom vo štvrtok banka.
Čistý úrokový výnos jej medziročne narástol o 12,7 % na 347,7 milióna eur. Tento rast bol podľa sporiteľne podporený aj vyššími objemami úverového portfólia, predovšetkým úverov na bývanie v retailovom segmente a efektívnou štruktúrou a riadením pasívnych produktov.
Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o desatinu na 132,9 milióna eur. Pozitívne naň vplývali predovšetkým výnosy súvisiace s investovaním do podielových fondov, provízií za poistenie aj poplatky súvisiace s platobnými službami.
Prevádzkové náklady sa banke medziročne tiež zvýšili, a to o 3,4 % na 193,6 milióna eur. Dôvodom bol prioritne rast miezd, investície do modernizácie a digitalizácie, ako aj vyšší príspevok do Fondu ochrany vkladov.
Prevádzkový zisk sporiteľne sa v prvom polroku medziročne zvýšil o pätinu (20,8 %) na 304,8 milióna eur. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom sa oproti predošlému roku výrazne znížil zo 42,6 % na 38,9 %.
Objem úverových produktov klientom dosiahol 21,2 miliardy eur a medziročne sa zväčšil o 4,9 %. Úvery poskytnuté obyvateľstvu vzrástli o 5,4 % na 14,2 miliardy eur, objem úverov na bývanie bol väčší o 6 % a dosiahol 12,3 miliardy eur. Úvery korporátnym klientom vzrástli o 4 % na 7,4 miliardy eur. Celkové záväzky voči klientom boli v porovnaní s prvým polrokom 2025 vyššie o 4,7 % a predstavovali 19,8 miliardy eur.
„Na výsledkoch za prvý polrok vidíme pokračovanie trendov z úvodu roka. Rastieme o vyše 10 % v čistom úrokovom výnose aj v poplatkoch, vďaka čomu je prevádzkový zisk väčší o viac ako 20 %. Dôležité je, že tento výkon dosahujeme pri zlepšujúcom sa ukazovateli efektivity. Aj napriek vyšším investíciám do digitalizácie a modernizácie banky rast výnosov prevyšuje rast nákladov. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov máme dnes na najlepšej hodnote za dlhé roky,“ zhodnotil finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Slavomír Seemann.
Čistý úrokový výnos jej medziročne narástol o 12,7 % na 347,7 milióna eur. Tento rast bol podľa sporiteľne podporený aj vyššími objemami úverového portfólia, predovšetkým úverov na bývanie v retailovom segmente a efektívnou štruktúrou a riadením pasívnych produktov.
Čistý výnos z poplatkov a provízií medziročne vzrástol o desatinu na 132,9 milióna eur. Pozitívne naň vplývali predovšetkým výnosy súvisiace s investovaním do podielových fondov, provízií za poistenie aj poplatky súvisiace s platobnými službami.
Prevádzkové náklady sa banke medziročne tiež zvýšili, a to o 3,4 % na 193,6 milióna eur. Dôvodom bol prioritne rast miezd, investície do modernizácie a digitalizácie, ako aj vyšší príspevok do Fondu ochrany vkladov.
Prevádzkový zisk sporiteľne sa v prvom polroku medziročne zvýšil o pätinu (20,8 %) na 304,8 milióna eur. Pomer prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom sa oproti predošlému roku výrazne znížil zo 42,6 % na 38,9 %.
Objem úverových produktov klientom dosiahol 21,2 miliardy eur a medziročne sa zväčšil o 4,9 %. Úvery poskytnuté obyvateľstvu vzrástli o 5,4 % na 14,2 miliardy eur, objem úverov na bývanie bol väčší o 6 % a dosiahol 12,3 miliardy eur. Úvery korporátnym klientom vzrástli o 4 % na 7,4 miliardy eur. Celkové záväzky voči klientom boli v porovnaní s prvým polrokom 2025 vyššie o 4,7 % a predstavovali 19,8 miliardy eur.
„Na výsledkoch za prvý polrok vidíme pokračovanie trendov z úvodu roka. Rastieme o vyše 10 % v čistom úrokovom výnose aj v poplatkoch, vďaka čomu je prevádzkový zisk väčší o viac ako 20 %. Dôležité je, že tento výkon dosahujeme pri zlepšujúcom sa ukazovateli efektivity. Aj napriek vyšším investíciám do digitalizácie a modernizácie banky rast výnosov prevyšuje rast nákladov. Pomer prevádzkových nákladov a výnosov máme dnes na najlepšej hodnote za dlhé roky,“ zhodnotil finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Slavomír Seemann.