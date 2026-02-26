< sekcia Ekonomika
Slovenskej sporiteľni vzrástol vlani čistý zisk na 310 mil. eur
Autor TASR
Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenská sporiteľňa (SLSP) dosiahla v minulom roku čistý zisk po zdanení na úrovni 310,3 milióna eur. Medziročne sa tak zvýšil o 8,7 %. Prevádzkový zisk jej vzrástol o 12,7 % na 534,9 milióna eur. Informovala o tom vo štvrtok banka.
Jej čistý úrokový výnos medziročne narástol o 13,4 % na 645,1 milióna eur. Tento výsledok podporil podľa sporiteľne primárne nárast objemov úverového portfólia, najmä úverov na bývanie v retailovom segmente, a to aj napriek poklesu úrokových sadzieb.
Čistý výnos z poplatkov a provízií SLSP medziročne vzrástol o 4,1 % na 241,8 milióna eur. Pozitívne naň vplývali predovšetkým výnosy z provízií za poistenie, výnosy súvisiace s investovaním do podielových fondov a výnosy za sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi.
Prevádzkové náklady sa banke medziročne zvýšili o 6,3 % na 376,1 milióna eur. Personálne náklady narástli o 4,2 %, a to v dôsledku rastu miezd vplyvom inflácie a vyplatenia odmien zamestnancom. Ostatné administratívne náklady vzrástli o 10,7 %, najmä pre vyššie investície do digitalizácie a modernizácie.
Objem úverových produktov klientom, vrátane úverov, leasingu a faktoringu, dosiahol vlani 20,7 miliardy eur a medziročne sa zväčšil o 6,7 %. Úvery poskytnuté obyvateľstvu vzrástli o 8 %, objem úverov na bývanie sa zvýšil o 8,9 % a rast o 2,4 % zaznamenali aj spotrebné úvery. Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o 4,1 % a dosiahli 7,1 miliardy eur.
Celkové záväzky voči klientom SLSP v porovnaní s rokom 2024 vzrástli minulý rok o 5,1 % na 19,7 miliardy eur.
„Dosiahli sme dvojciferný rast prevádzkového zisku, pokračoval nárast objemu úverov aj vkladov a udržali sme si vedúcu pozíciu v retailovom bankovníctve. Klienti nám zverili viac úspor a využili priaznivejší vývoj úrokových sadzieb na trhu hypoték. V úveroch na bývanie sme si upevnili trhový podiel, keď sme pružne reagovali znižovaním sadzieb a zavedením nového, digitálne zjednodušeného procesu. Silný dopyt po investičných produktoch, dlhopisoch a programoch pravidelného investovania potvrdzuje dôveru v našu schopnosť zhodnocovať majetok v meniacom sa prostredí,“ zhodnotil výsledky generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SLSP Peter Krutil.
