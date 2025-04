VIDEO: Slovenskí a českí europoslanci reagujú na plány Eurokomisie

Štrasburg 1. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok v Štrasburgu navrhla niektoré zmeny nariadenia, ktoré upravuje výkonové emisné normy CO2 pre nové autá a dodávky. Návrh eurokomisie zhodnotili niektorí oslovení slovenskí aj českí europoslanci, informuje spravodajca TASR.



Pozmeňujúci a doplňujúci návrh EK zavádza opatrenie flexibility s cieľmi v oblasti emisií CO2 pre roky 2025 až 2027.



Kvestorka EP Miriam Lexmann (EPP/KDH) sa vyslovila kriticky na adresu EK, keď uviedla, že síce rôzne akčné plány existujú, ale od slov k činom je stále ďaleko.



„Pri automobilkách sme si povedali, že ideme prehodnotiť zákaz spaľovacích motorov. Vieme už, čo má byť krok jedna, oslobodiť niektoré automobilky, ktoré spadajú do situácie, že už dnes by museli platiť pokuty, lebo neplnia stanovené emisné ciele. My už niekoľko mesiacov vieme, že tento krok treba urobiť, ale stále sme ho neurobili,“ opísala situáciu.







Lexmann upozornila, že to sa netýka len automobiliek, ale aj európskych výrobcov ocele a priemyslu ako takého. „Máme akčné plány, vieme, čo treba urobiť, ale, žiaľ, akcia mešká a na tej akcii to stojí, či sa nám tú ekonomiku podarí zachrániť a posilní to našu konkurencieschopnosť," vysvetlila.



Spomedzi českých europoslancov svoj pohľad na túto otázku novinárom predostreli Ondřej Krutílek a Alexandr Vondra z frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR).







Krutílek poukázal, že navrhnutý proces úprav bude záležať od toho, čo všetko EK doň navrhne. Či sa uspokojí iba debatami o roku 2035 ako o hraničnom dátum pre zákaz výroby áut na fosílne palivá alebo do toho zakomponuje aj ďalšie veci, ktoré sú zahrnuté do jej akčného plánu pre automobilizmus predloženom 5. marca.



"Môže to byť otázka autonómneho riadenia, výroba batérií viac v Európe. S ohľadom na to, s čím eurokomisia príde, Európsky parlament bude rozmýšľať, či má použiť zrýchlenú legislatívnu procedúru, ktorá predpokladá obmedzené množstvo pozmeňovacích návrhov, alebo, ak to bude širšia záležitosť, tak to prebehne v štandardnom legislatívnom procese, čo môže trvať rok, rok a pol," upozornil poslanec.



Vondra zopakoval svoje predošlé výzvy smerom na EK, aby skoncovala s výhradným zameriavaním sa na elektromobilitu.



"Podľa mňa tá revízia plánov do roku 2035 by mala byť urýchlená tak, aby začala platiť čo najskôr, najlepšie ešte tohto roku. Revízia má jeden cieľ: zmeniť ten rok 2035 tak, aby bola skutočne technologická neutralita a aby zákazníci, ako aj výrobcovia sami mohli rozhodnúť, akou technológiou sa kto vydá. Odmietam tú jednostrannú orientáciu iba na jeden druh automobilov a budem za to bojovať všetkými prostriedkami," odkázal poslanec.



Na upozornenie novinárov, že automobilový priemysel je spokojný s dátumom 2035 ako prechodom na bezemisné autá a prispôsobuje sa tomu, Vondra kontroval, že podľa neho to platí iba pre automobilku Volvo vlastnenú Číňanmi.