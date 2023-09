Slovenskí cestovatelia odložili jesenné dovolenky až po voľbách

Bratislava 29. septembra (TASR) - Počet odletov zo Slovenska a okolitých letísk týždeň pred parlamentnými voľbami poklesol. Naopak, odlety v dňoch po voľbách sú vyššie o viac ako 40 %. Ukázali to aktuálne dáta predajcu leteniek Pelikan.sk.



"Slovenskí cestovatelia so svojimi dovolenkami čakajú až po parlamentných voľbách. Nárast odletov je vidieť už v nedeľu (1. 10.), kedy zo slovenských a okolitých letísk odlieta o 43 % viac Slovákov ako deň predtým," vyčíslil portál. V tento deň odletí z tuzemska a okolia dokonca o 70 % viac dovolenkárov ako predchádzajúcu nedeľu (24. 9.).



Slováci zo zahraničia, ktorí sa po voľbách vracajú domov, tvoria 15 % z celkového počtu odlietajúcich ľudí. Portál taktiež uviedol, že destinácia s najväčším počtom odletov tesne po voľbách je Londýn. Destinácia s najväčším počtom jednosmerných leteniek je Malaga, ktorá je počas zimy obľúbeným útočiskom pre digitálnych nomádov.



Ostatné odlety tvoria podľa predajcu leteniek cestovatelia, ktorí si svoje posledné letné dovolenky naplánovali až po voľbách. Polovica z nich si vybrala destinácie v Taliansku, Španielsku, Grécku, Portugalsku a na Malte, kde je dobré počasie až do neskorého októbra.