Slovenskí dôchodcovia v ČR nebudú musieť predkladať potvrdenie o žití

Bratislava 8. októbra (TASR) - Informácie o žití poberateľov dôchodkov si od nového roka budú medzi sebou priamo vymieňať Sociálna poisťovňa a Česká správa sociálneho zabezpečenia. Umožňuje to vzájomná dohoda o elektronickej výmene údajov, ktorú v piatok podpísali generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer a ústredný riaditeľ České správy sociálneho zabezpečenia František Boháček.



Informácie o žití, ktoré sú podmienkou vyplácania dôchodku do zahraničia, si budú medzi sebou vymieňať obe inštitúcie. Seniori tak ušetria čas i peniaze pri overovaní podpisu na potvrdení.



Dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne a majú bydlisko v Českej republike, tak úplne odpadne povinnosť doručovať poisťovni potvrdenie o žití. Podobne dôchodcovia, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky na účet a majú bydlisko na Slovensku, budú potvrdenie o žití predkladať Českej správe sociálneho zabezpečenia podľa českej legislatívy len raz ročne, doteraz tak robili každý štvrťrok alebo vždy pri žiadosti o výplatu dávky.



Obe inštitúcie v minulých týždňoch pripravili a testovali projekt automatickej výmeny údajov v oblasti dôchodkových dávok a do konca tohto roka bude prebiehať jeho pilotná prevádzka. Od 1. januára 2022, keď zmluva nadobudne účinnosť, by sa projekt mal spustiť naostro do plnej prevádzky. Výmena dát o úmrtiach poberateľov dôchodkov tak nahradí papierové vystavovanie a doručovanie potvrdení o žití, ktoré sú potrebné pre výplatu dôchodku.



V auguste Sociálna poisťovňa vyplatila do Českej republiky 14.158 dôchodkových dávok, ktoré dostalo 12.932 dôchodcov. Naopak, Česká správa sociálneho zabezpečenia občanom žijúcim na Slovensku vyplatila 36.665 dôchodkov pre 36.023 dôchodcov.