Slovenskí dopravcovia navrhujú prijatie zákona o čerpaní financií

Bratislava 22. novembra (TASR) - Lepšie a účelnejšie prerozdelenie financií do dopravnej infraštruktúry a ich čerpanie by mohol zabezpečiť nový zákon o národnej dopravnej infraštruktúre. Jeho prijatie navrhuje Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS). Na Slovensku podľa nej chýba dlhodobý plán a jeho dodržiavanie, pričom riešením by mohlo byť prijatie ústavného zákona, ktorý by sa nemenil pri každej novej vláde.



"Pre správne fungovanie je nutné hľadať celospoločenskú zhodu v smerovaní dopravnej infraštruktúry na Slovensku. Potrebujeme nastaviť predvídateľné, systematické a účelné financovanie infraštruktúry," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii prezident AROS Ján Biznár.



Doplnil, že v súčasnosti má Slovensko problém s neadresným financovaním údržby a rozvoja dopravnej infraštruktúry. Navrhovaný zákon by mal podľa neho zabezpečiť transparentnejšie využitie finančných zdrojov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, a to prostredníctvom záväzného zoznamu priorít.



Generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andrej Lasz spresnil, že zákon by mal zabezpečiť aj pravidelnú aktualizáciu zoznamu dopravných investícií, čím sa zvýši transparentnosť a predvídateľnosť financovania. Súčasťou by mala byť podľa Biznára aj povinnosť koordinovať projekty samospráv s národnými prioritami, vďaka čomu sa dosiahne lepšia integrácia projektov a dlhodobá kontinuita v dopravnom rozvoji. Zároveň by mala právna norma zabezpečiť, že projekty nebudú len plánované, ale aj reálne realizované a za ich nesplnenie budú hroziť sankcie.



Riaditeľ AROS zdôraznil, že hlavným problémom nie je nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj dopravnej infraštruktúry, ale nízka miera prípravy a plánovania projektov. "Naším spoločným cieľom je, aby sme prostredníctvom zákona o národnej dopravnej infraštruktúre zabezpečili predvídateľnosť, stabilitu a efektívne využívanie verejných financií, čo bude pre budúcnosť našej krajiny kľúčové," uzavrel Biznár.



Lasz dodal, že týmto návrhom zákona nežiadajú vládu o viac peňazí, ale o ich lepšie nasmerovanie v doprave na prioritné projekty.