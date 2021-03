Slovenskí ekonómovia majú aj naďalej pozitívne očakávania

Bratislava 12. marca (TASR) – Slovenskí ekonómovia sú aj naďalej optimistami, ich pozitívne očakávania pokračujú v zdolávaní pandemických maxím. Skonštatovala to organizácia CFA Society Slovakia na základe februárového Indexu ekonomického sentimentu, ktorý meria očakávania slovenských ekonómov v oblasti vývoja ekonomiky v nasledujúcom polroku. Februárový index podľa spoločnosti pokračoval v raste a z januárovej hodnoty 48 vzrástol na nové pandemické maximum 52.



Faktory, ktoré očakávania vývoja ekonomiky ovplyvnili pozitívne, sú podľa ekonómov nízka báza (myslí si to 45 % respondentov), vakcinácia (41 %) a očakávania postupného uvoľňovania domácich obmedzení (35 %). "Naopak, hlavným zdrojom obáv sú pokračovanie silných domácich protiepidemických obmedzení (24 %) a negatívne dosahy rastúcej nezamestnanosti (20 %)," vymenovala spoločnosť.



Organizácia zdôrazňuje, že v porovnaní so zahraničím je však tempo rastu optimizmu slovenských ekonómov pomalšie. Pre eurozónu poskočil index z hodnoty 47 na 66 a pre USA z hodnoty 63 na 76. V oboch prípadoch ide takisto o nové maximá.



"Vyhliadky pre vývoj na finančných trhoch sa v porovnaní s januárom výraznejšie menili len pre dlhopisové trhy," podotkli odborníci s tým, že pri akciách boli zmeny len mierne. Index očakávaného vývoja amerických akcií v najbližšom polroku klesol z hodnoty 41 na 33 a index pre európske akcie vzrástol z hodnoty 30 na 32.



Čo sa týka Slovenska, pri výnosoch z desaťročných slovenských dlhopisov poskočil index z hodnoty 6 na 25. Pre porovnanie, pri nemeckých dlhopisoch hodnota indexu vzrástla z 9 na 20 a pri amerických z 33 na 36. Vo všetkých troch prípadoch však ide o najvyššie úrovne od začiatku pandémie nového koronavírusu.