Slovenskí europoslanci sú za stratégiu pre udržateľný cestovný ruch
Stratégia predvída presmerovanie návštevníkov do menej známych, rozvíjajúcich sa alebo vzdialených destinácií, ako sú vidiecke zóny, hory alebo vzdialené regióny.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 30. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (28. 4.) v Štrasburgu podporili návrhy prvej európskej stratégie pre udržateľný cestovný ruch. TASR v súvislosti so stratégiou, ktorá môže mať dopad aj na rozvoj turistiky na Slovensku, oslovila slovenských europoslancov z viacerých strán, odpovedali dvaja. Z ich odpovedí vyplýva, že stratégiu podporujú.
Uznesenie, za ktoré hlasovalo 439 poslancov, 42 bolo proti a 129 sa zdržalo, načrtáva nový prístup pre jedno z najväčších európskych odvetví so zameraním na uvoľnenie tlaku na bývanie, ktorý generuje turistický priemysel, na preplnené turistické destinácie, ochranu pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a lepšiu dopravnú dostupnosť. Stratégia rovnako predvída presmerovanie návštevníkov do menej známych, rozvíjajúcich sa alebo vzdialených destinácií, ako sú vidiecke zóny, hory alebo vzdialené regióny.
Maltský europoslanec Daniel Attard, spravodajca EP pre túto agendu, na tlačovej konferencii vyhlásil, že budúcnosť turistického sektora znamená vyvážiť hospodársky rast s potrebami obyvateľov, pracovníkov a miestnych komunít. Podľa neho cestovný ruch by mal byť uznaný za hlavný ekonomický pilier, ktorý podporuje milióny pracovných miest v celej Európe, avšak varoval, že zlé riadenie cestovného ruchu vytvára vážne sociálne a environmentálne náklady.
Očakáva sa, že Európska komisia v najbližších mesiacoch predstaví svoju stratégiu udržateľného cestovného ruchu.
Europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD) v EP presadzuje názor, že cestovný ruch v Únii potrebuje novú rovnováhu. „Dnes sme svedkami extrémov - kým svetové metropoly a top destinácie čelia neudržateľnému náporu, slovenské regióny ako Gemer, Novohrad či severovýchod krajiny majú obrovský, no nevyužitý potenciál. Toto uznesenie považujem za spôsob, ako priniesť investície a návštevníkov tam, kde môžu pomôcť miestnym komunitám,“ vysvetlil.
Tvrdí, že aby táto stratégia na Slovensku fungovala, treba európske investície zacieliť do oblasti ako modernizácia regionálnej dopravy, aby sa turisti aj na Gemer, Spiš či do Novohradu dostali pohodlne a spoľahlivo. Treba zaistiť peniaze miestnym ľuďom, nie veľkým hotelovým korporáciám, preto programy EÚ ako Interreg či Modernizačný fond musia smerovať k malým penziónom a lokálnym producentom, ktorí tvoria autentický charakter vidieka. Európsky balík investícií do digitalizácie sa má podľa neho nasmerovať aj malým podnikateľom v cestovnom ruchu, aby aj ten najmenší penzión v odľahlom regióne mal špičkový rezervačný systém a bol viditeľný na mapách po celom svete.
Podpredseda EP Martin Hojsík (PS) pripomenul, že krásna príroda nie je len vo Vysokých Tatrách, Bratislava nie je jediným slovenským mestom hodným navštívenia a pre dobré víno netreba chodiť do Francúzska.
„Každý kút Slovenska je krásny a má čo ponúknuť. Na to, aby sme dostali turizmus do regiónov však potrebujeme infraštruktúru 21. storočia,“ upozornil s tým, že medializované „haciendy“ to nie sú, rovnako ako nedokončená diaľnica D1.
Uznesenie, za ktoré hlasovalo 439 poslancov, 42 bolo proti a 129 sa zdržalo, načrtáva nový prístup pre jedno z najväčších európskych odvetví so zameraním na uvoľnenie tlaku na bývanie, ktorý generuje turistický priemysel, na preplnené turistické destinácie, ochranu pracovníkov v oblasti cestovného ruchu a lepšiu dopravnú dostupnosť. Stratégia rovnako predvída presmerovanie návštevníkov do menej známych, rozvíjajúcich sa alebo vzdialených destinácií, ako sú vidiecke zóny, hory alebo vzdialené regióny.
Maltský europoslanec Daniel Attard, spravodajca EP pre túto agendu, na tlačovej konferencii vyhlásil, že budúcnosť turistického sektora znamená vyvážiť hospodársky rast s potrebami obyvateľov, pracovníkov a miestnych komunít. Podľa neho cestovný ruch by mal byť uznaný za hlavný ekonomický pilier, ktorý podporuje milióny pracovných miest v celej Európe, avšak varoval, že zlé riadenie cestovného ruchu vytvára vážne sociálne a environmentálne náklady.
Očakáva sa, že Európska komisia v najbližších mesiacoch predstaví svoju stratégiu udržateľného cestovného ruchu.
Europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD) v EP presadzuje názor, že cestovný ruch v Únii potrebuje novú rovnováhu. „Dnes sme svedkami extrémov - kým svetové metropoly a top destinácie čelia neudržateľnému náporu, slovenské regióny ako Gemer, Novohrad či severovýchod krajiny majú obrovský, no nevyužitý potenciál. Toto uznesenie považujem za spôsob, ako priniesť investície a návštevníkov tam, kde môžu pomôcť miestnym komunitám,“ vysvetlil.
Tvrdí, že aby táto stratégia na Slovensku fungovala, treba európske investície zacieliť do oblasti ako modernizácia regionálnej dopravy, aby sa turisti aj na Gemer, Spiš či do Novohradu dostali pohodlne a spoľahlivo. Treba zaistiť peniaze miestnym ľuďom, nie veľkým hotelovým korporáciám, preto programy EÚ ako Interreg či Modernizačný fond musia smerovať k malým penziónom a lokálnym producentom, ktorí tvoria autentický charakter vidieka. Európsky balík investícií do digitalizácie sa má podľa neho nasmerovať aj malým podnikateľom v cestovnom ruchu, aby aj ten najmenší penzión v odľahlom regióne mal špičkový rezervačný systém a bol viditeľný na mapách po celom svete.
Podpredseda EP Martin Hojsík (PS) pripomenul, že krásna príroda nie je len vo Vysokých Tatrách, Bratislava nie je jediným slovenským mestom hodným navštívenia a pre dobré víno netreba chodiť do Francúzska.
„Každý kút Slovenska je krásny a má čo ponúknuť. Na to, aby sme dostali turizmus do regiónov však potrebujeme infraštruktúru 21. storočia,“ upozornil s tým, že medializované „haciendy“ to nie sú, rovnako ako nedokončená diaľnica D1.