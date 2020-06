Slovenskí europoslanci chcú predstaviť plán obnovy hospodárstva

Brusel 25. júna (TASR) - Skupina slovenských europoslancov požiadala o možnosť vystúpiť v Národnej rady SR s návrhom využitia finančnej pomoci od Európskej únie (EÚ), ktorá by mala významne prispieť na obnovu slovenského hospodárstva po koronakríze. Vyjadrili sa tak v otvorenom liste, ktorý zverejnili v stredu na oficiálnej webovej stránke europarlamentu.



"Čas beží a my sa musíme veľmi rýchlo zhodnúť na rozumnom a zmysluplnom využití európskych zdrojov. Musíme opustiť rezortizmus, inak budeme investovať do všetkého a zároveň do ničoho," píše sa v liste. Slovensko bude mať na oživenie ekonomiky k dispozícii 25 miliárd eur v nasledujúcich siedmich rokoch.



Už v priebehu júla by sa europoslanci chceli s NR SR dohodnúť, kto bude poverený vypracovaním tzv. plánu obnovy Slovenska, ktorý je podmienkou získania eurofondov. Prioritné oblasti investície by mali byť stanovené a odkonzultované s Európskou komisiou do konca septembra.



Podľa europoslancov by sa peniaze mali primárne investovať do reformy školstva a zdravotníctva. Použiť by sa podľa nich mali aj na podporu vedy a výskumu, zvýšenie pripravenosti trhu práce na automatizáciu a zmien spojených s ekológiou, ktoré zrýchlia prechod na tzv. klimaticky neutrálnu cirkulárnu ekonomiku.



Spoločné vyhlásenie podpísalo 12 europoslancov zo štyroch frakcií. Na začiatku listu sa poďakovali slovenskej vláde aj občanom za zodpovedné zvládnutie pandémie nového koronavírusu, teraz však podľa nich nastal čas zamerať sa na posilnenie oslabenej ekonomiky. "Túto bezprecedentnú situáciu nedokáže žiadny členský štát vyriešiť sám, preto je spolupráca v rámci EÚ potrebná viac ako inokedy," zhodli sa poslanci.



Menovite sa pod vyhlásenie podpísali Ivan Štefanec, Vladimír Bilčík, Michal Wiezik, Peter Pollák a Miriam Lexmann z Európskej ľudovej strany (EPP), Monika Beňová, Miroslav Číž a Robert Hajšel z Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D), Michal Šimečka a Martin Hojsík zo skupiny Obnovme Európu (Renew Europe), Lucia Ďuriš Nicholsonová a Eugen Jurzyca zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).