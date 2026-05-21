Slovenskí europoslanci chvália aj hania stratégiu na boj proti chudobe
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 21. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (20. 5.) spolu so zástupcami Európskej komisie (EK) v Štrasburgu debatovali o novej stratégii Európskej únie (EÚ) na boj proti chudobe, ktorá zahŕňa plány na ukončenie chudoby v Únii do roku 2050. Spravodajca TASR v súvislosti so stratégiou oslovil slovenských europoslancov z viacerých politických strán, ktorí ju hodnotia nejednoznačne.
Komisia 6. mája predložila stratégiu, s ktorou chce bojovať proti bezdomovectvu, posilniť záruku EÚ pre deti a riešiť chudobu pracujúcich. Europarlament vo februári tohto roku vyzval na ambicióznu stratégiu boja proti chudobe, ktorá uznáva chudobu ako porušenie ľudskej dôstojnosti, stanovuje cieľ odstrániť chudobu do roku 2035 a vyzýva na silnejšiu koordináciu EÚ v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.
Ľubica Karvašová (PS) tvrdí, že chudoba nie je abstraktný pojem, ale každodenná realita mnohých rodín aj na Slovensku, ktoré zápasia s cenami energií, potravín či bývania. „Nemôžeme sa zmieriť s tým, že státisíce ľudí žijú na okraji spoločnosti. Stratégia je dôležitý nástroj, ale boj s chudobou a sociálna politika sú v rukách slovenskej vlády, a tá zlú ekonomickú a sociálnu situáciu svojimi krokmi nerieši, ale naopak dlhodobo ju zhoršuje,“ upozornila.
Podľa nej je dôležité, aby Slovensko vedelo efektívne využívať európske zdroje na rozvoj najmenej rozvinutých regiónov alebo na investície do dostupného bývania. „Žiadna stratégia EÚ nevyrieši rokmi nakopené problémy a ani nevymaže chudobu zo dňa na deň. Môže však slúžiť ako silný motor zmien,“ dodala.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) návrh EK opísal ako „najslabšiu stratégiu, akú kedy z dielne eurokomisie videl“, lebo v plnej nahote ukazuje, aké sú jej skutočné priority - pomáhať firmám, nakupovať zbrane, ale pracujúcim ponúkať len prázdne reči a falošné „riešenia“ bez obsahu.
„Táto stratégia je figovým listom cudne zakrývajúcim reálne ignorovanie chudoby v EÚ zo strany eurokomisie Ursuly von der Leyenovej. Považujem za perverzné, že stratégia na boj proti chudobe neobsahuje ani jediné euro vyčlenené na tento účel, zatiaľ čo program na nákup zbraní EK financuje zvyšovaním zadlženia európskych daňových poplatníkov. Mám pocit, akoby tento dokument písala umelá inteligencia, lebo verím, že aj v eurokomisii sú príčetní ľudia, ktorí by takúto hanbu nikdy nedali dokopy,“ skonštatoval.
Podľa neho cieľ úplne zlikvidovať chudobu do roku 2050 nie je prejavom vízie, ale „prejavom bezcharakterného alibizmu von der Leyenovej, ktorá je tak veľmi mimo reality, že sa v stredu pred plénom EP dokonca pochválila prijatím tejto stratégie“.
Martin Hojsík (PS) si myslí, že pri potieraní chudoby kľúčové budú nasledujúce kroky. Či sa to dostatočne pretaví v návrhu viacročného rozpočtu a zostane v ňom aj po jeho prijatí. „Rovnako dôležité bude, či ju členské štáty vrátane Slovenska vôbec použijú. A tu vidím pri vláde Roberta Fica problém, pretože pri nej chudoba rodín rastie a európske peniaze končia v haciendách a pochybných projektoch spriaznených ľudí,“ odkázal.
Miriam Lexmann (KDH) verí, že stratégia EK prináša odpovede na uznesenie o potrebe boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ktoré EP prijal vo februári. „Zároveň však tým, že stratégia je nezáväzná, bude potrebné sledovať konkrétne nadväzujúce kroky. V súčasnosti považujem za najdôležitejšie efektívne pomôcť rodinám pri zvládaní vysokých cien energií a životných nákladov, ale aj pri riešení čoraz nedostupenejšieho bývania,“ uviedla.
Ocenila, že stratégia EK kladie dôraz na najviac ohrozené skupiny a potrebu investícií do kvalitných služieb, pracovných miest a celkovo dôstojnosti života a tvrdí, že súčasne so stratégiou musí EÚ aktívnejšie pristúpiť aj k podpore konkurencieschopnosti a výkonu európskej ekonomiky.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
