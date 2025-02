Slovenskí europoslanci: EÚ je oprávnená reagovať na nové americké clá

Štrasburg 11. februára (TASR) - Európska únia (EÚ) by mala reagovať na zavádzanie amerických ciel spoločne a jednotne, aby jej reakcia mala zmysel. Zhodli sa na tom slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) naprieč politickými frakciami, informuje zo Štrasburgu spravodajca TASR.



Podpredseda EP Martin Hojsík (Obnovme Európu/RE) poukázal na to, že aj na Slovensku mnohí politici vládnej koalície vnímali Donalda Trumpa ako nádej a "zaliečali sa mu", hoci teraz sa ukazuje, že Trump svojimi krokmi ohrozuje pracovné miesta na Slovensku a situáciu sa snaží riešiť Európska komisia (EK), s ktorou vláda SR tiež nemá vždy najlepšie vzťahy.



"Aby sme odolali americkým clám je dôležitá európska spolupráca. Musíme byť jednotní, musíme sa vedieť dohodnúť na spoločnom prístupe. Máme nástroje, vieme zaviesť odvetné clá a na to, aby eurokomisia dokázala vyjednávať je dôležité, aby mala podporu členských štátov. Pretože Trump chce rozdeľovať a panovať," opísal situáciu.



Aj preto by podľa neho slovenská vláda mala hrať túto hru spolu s Bruselom, tá spolupráca Slovensko najlepšie ochráni. V tejto súvislosti vyjadril nádej, že sa obe strany dohodnú a nebudú si "robiť zlé veci", avšak EP nedáva dopredu eurokomisii "bianko šek", čo sa týka protiopatrení, lebo odvetné kroky nesmú poškodzovať záujmy Slovenska a členských štátov.







Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD) skonštatovala, že to, čím pohrozí Trump, nie vždy aj platí a že si necháva priestor na rokovania ako v prípade Mexika a Kanady. "EÚ by sa mala snažiť zvrátiť toto rozhodnutie Spojených štátov a druhá vec, ktorú môžeme urobiť, je zaviesť odvetné opatrenia, o čom minulý týždeň hovorili európski lídri v Bruseli," povedala. Verí, že sa štátom EÚ podarí rýchlo sa dohodnúť na odvetných clách, ale prvoradá by mala byť snaha zvrátiť americké clá, ktoré už v minulosti boli zavedené a potom EÚ dostala výnimku.



"Silnejší sme spoločne, ale môže nastať príležitosť pre niektorý členský štát, a sa bude vedieť dohodnúť. Bolo by to neštandardné, treba postupovať spoločne, taká bola dohoda lídrov na neformálnom summite. Verím, že sa nám podarí nájsť spoločné stanovisko pre celú Európu, aby sme nerozbíjali to, čo máme vybudované," odkázala.







Lucia Yar (Obnovme Európu/PS) tvrdí, že Trumpovým zámerom je rozdeliť Európu a teraz je to hra "kto z koho". Trump po Európe požaduje vzdať sa Grónska, niektorých regulácií sociálnych sietí, za ktorými stoja jeho kamaráti a teraz zavádza tarify.



"Je na nás či a kde ustúpime. Ak to budú clá, tak pre Slovensko je to obrovský problém. Ak sa bude snažiť rozdeliť EÚ a Slovensku dá desaťpercentné clo a Maďarsku tri percentá, preňho je to taktika, ale pre nás šialená vec. Jednotnosť je najdôležitejším nástrojom, ktorý v EÚ máme," zdôraznila.



EÚ funguje na báze jednotného trhu, avšak podľa poslankyne Trumpovi na tom nezáleží, nevníma či niečo môže alebo nie a voči Únii sa správa rovnako ako voči iným krajinám a regiónom. "Ak si myslíme, že voči EÚ bude pokorný a nepríde s tou najvyššou stávkou, tak sa mýlime. Musíme reagovať jednoznačne a jednotne," spresnila.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)