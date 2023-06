Slovenskí europoslanci: EÚ musí riešiť udržateľnosť a vývoj batérií

Štrasburg 14. júna (TASR) - Pravidlá, ktoré v stredu schválil Európsky parlament (EP), týkajúce sa navrhovania, výroby a nakladania s odpadom všetkých typov batérií predávaných v EÚ, sú viac ako vítané. Naznačili to viacerí slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR.



Vladimír Bilčík (Demokrati) pripomenul, že batérie sú súčasťou zelenej ekonomiky a je rád, že EÚ reaguje na túto problematiku, lebo ide aj o budúcnosť automobiliek na Slovensku. "Potrebujem spoločné batériové riešenie na európskej úrovni, aby batérie boli čoraz menšie, udržateľnejšie a efektívnejšie, aby sme ich vedeli recyklovať. Potrebujeme spoločné európske pravidlá, investovať do výskumu a do udržateľných batérií," opísal novú legislatívu. Dodal, že EÚ musí ale zaistiť spoľahlivé dodávky vzácnych prvkov ako lítium a tu je potrebná "poctivá debata" o tom, ako chrániť životné prostredie a zároveň modernými a čo najmenej škodnými spôsobmi ťažiť suroviny.



Ivan Štefanec (KDH) tvrdí, že je nevyhnutné mať v EÚ udržateľnejší priemysel batérií, aby batérie nevyhnutné pre elektromobilitu boli vyrábané v EÚ, ekologicky, aby boli recyklovateľné. "Dôležité je, aby batérie boli v budúcnosti ľahšie, udržateľnejšie a výkonnejšie, aby sme ich vyrábali ekologickým spôsobom a aby pri rozvoji elektromobility dopad na životné prostredie bol lepší ako pri výrobe klasických áut," vysvetlil. EÚ zároveň musí mať pod kontrolou dovoz cenných surovín a vyvarovať sa tých, ktorých ťažba podporuje diktátorské režimy.



Martin Hojsík (PS) pripomenul, že batérie využívame všade, od mobilných telefónov, počítačov až po autá a veľké úložiská elektriny. "Sú potrebné pravidlá, ktoré zabezpečia, že batérie budú lepšie recyklovateľné, vydržia dlhšie, a tiež, aby sme motivovali výrobcov zrýchľovať proces nabíjania a hlavne, aby sme zvýšili konkurencieschopnosť a dobehli svet. Lebo pri výrove batérií zaostávame za inými," povedal. Za najlepší scenár považuje stav, keď sa podarí vyvinúť moderné batérie nezávislé od vzácnych kovov, ktoré EÚ musí dovážať.



Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD) ako dôležité vníma nielen zvyšovanie kapacity a životnosti batérií, ktoré používame v stále viac produktoch a prostriedkoch, ale aj ich správnu recykláciu, čo umožní lepšie využívať vzácne prvky, ktoré sa v batériách nachádzajú, a znižovať znečistenie. "EÚ sa musí zamyslieť nad tým, že ak chceme urobiť lepšiu a čistejšiu transformáciu každodenného života, musíme čo najviac recyklovať. Zdroje planéty nie sú nekonečné. Nie sme ochotní ich ťažiť u nás a dovoz z tretích krajín hraničí s novodobým kolonializmom," opísala situáciu.



Michal Wiezik (PS) skonštatoval, že batérie a ich udržateľný manažment sú jedným z kľúčových predpokladov zelenej mobility, čistej energie a klimatickej neutrality. "Dopyt po batériách bude v nadchádzajúcich rokoch rýchlo rásť. Vzhľadom na ich strategický význam stanovujeme pravidlá týkajúce sa parametrov udržateľnosti, výkonu, bezpečnosti, zberu a ich recyklácie," vysvetlil.



Eugen Jurzyca (SaS) tiež podporuje to, aby autobatérie čo najmenej znečisťovali životné prostredie, za otázne však považuje to, akým smerom sa EÚ vydá - či formou rôznych nariadení o životnosti a recyklovateľnosti komponentov batérií, alebo predražením "negatívneho dopadu" materiálov z batérií, čím sa batérie predražia. "Stane sa to, že si ľudia vyberú, či chcú tie drahšie batérie, alebo či chcú jazdiť na zdieľaných autách, na bicykloch, alebo uprednostnia prácu z domu. Možností je veľa," uviedol. Za efektívnejšiu verziu považuje možnosť založenú na výbere občanov. Myslí si, že EÚ nedokáže dokonale chrániť životné prostredie a pritom ťažiť suroviny pre batérie, taký technický spôsob ťažby zatiaľ nie je známy, je však možné zaistiť ekologickejšiu ťažbu surovín než v minulosti.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)