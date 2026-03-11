< sekcia Ekonomika
VIDEO: Slovenskí europoslanci hovoria o rozpočte EÚ na rok 2027
Branislav Ondruš (Hlas-SD) uviedol, že priorít vo vzťahu k budúcoročnému rozpočtu je viac a on osobne bude presadzovať zvýšenie finančnej dotácie pre program Záruka pre dieťa.
Autor TASR
Štrasburg 11. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu hlasovali o usmerneniach pre Európsku komisiu vo veci prípravy rozpočtu EÚ na rok 2027. Poslanci sa zatiaľ na týchto usmerneniach nedohodli, uviedla pre TASR europoslankyňa Lucia Yar (PS) z Výboru EP pre rozpočet. K rozpočtovým prioritám sa pre TASR vyjadrili aj ďalší slovenskí europoslanci.
Lucia Yar spresnila, že parlamentné frakcie pre politické boje nenašli v stredu dohodu o tom, ako treba európsky rozpočet na budúci rok riešiť. Zostalo tam ešte zopár otáznikov. Dodala, že ako členka rozpočtového výboru v mene frakcie Obnovme Európu bude bojovať za to, aby peniaze išli na tie miesta a tým ľuďom, ktorí ich najviac potrebujú.
„Sociálne témy, témy kohézie, čiže rozvoja. Tam sú naozaj veľmi silné body. Na to sa veľmi teším, keď to prejde. Samozrejme, zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ, potrebujeme podporiť priemysel aj zamestnanosť,“ uviedla. Dodala, že aj napriek niektorým otvoreným otáznikom v určitých oblastiach je blízko k dohode a dôjde k nej zrejme na najbližších plenárkach. „Chceme, aby odporúčania pre Európsku komisiu aj pre náš vyjednávací tím za Európsky parlament boli naozaj presné a prišli v správnom čase,“ odkázala.
Miriam Lexmann (KDH) uviedla, že je to dôležitý rozpočet preto, lebo vidíme veľké geopolitické turbulencie, nárast chudoby v EÚ. „Únia má veľkú úlohu, a to je bezpečnosť občanov a na druhej strane je to konkurencieschopnosť, aby sme sa ekonomicky posunuli dopredu. Potom treba posilniť sociálne štruktúry preto, že vidíme, že nárast chudoby je obrovskou výzvou pre EÚ a treba podporiť sociálne slabšie skupiny obyvateľov. Čiže toto sú priority, na ktorých sme sa zhodli a na ktorých pracujeme v europarlamente,“ povedala.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) uviedol, že priorít vo vzťahu k budúcoročnému rozpočtu je viac a on osobne bude presadzovať zvýšenie finančnej dotácie pre program Záruka pre dieťa. „To je program, z ktorého môžeme financovať efektívne nástroje na začlenenie detí, z rôznych vylúčených komunít alebo zdravotne znevýhodnených detí, do školského procesu. Môžeme si nastaviť jasné kritériá, podľa ktorých budeme podporovať efektívnu školskú dochádzku detí,“ vysvetlil.
Spresnil, že to znamená financovať služby pre zdravotne znevýhodnené deti, pre tie, ktoré majú problém s dopravou alebo potrebujú špeciálny prístup pri doškoľovaní a tiež pre tie, ktoré potrebujú zabezpečiť stravu.
„Som presvedčený, že aj vo vzťahu k rozpočtu na rok 2027 by Európska komisia mala vyčleniť viac finančných prostriedkov, ktoré prerozdelí do členských štátov, ktoré budú povinné tieto peniaze použiť na služby, na podporu začlenenia detí a predovšetkým vzdelávania detí, lebo to je úplný základ,“ dodal.
Ľudovít Ódor (PS) zdôraznil, že pre delegáciu PS v EP sú veľkou prioritou regióny, aby sa eurofondy cez kohéznu politiku dostávali do regiónov na Slovensku.
„Napriek tomu, že vieme, že nie všetky tieto peniaze sú úplne efektívne využívané na Slovensku, toto je naša veľká priorita, aby boli efektívnejšie využité ako doteraz,“ vysvetlil.
Dodal, že frakcia Obnovme Európu má tri veľké priority. Prvou je lepšie podporovať ochranu a bezpečnosť ľudí, najmä v období konfliktov, aké vidno teraz vo svete, potom zamerať sa na budúcnosť, čo znamená novú ekonomiku a podporu inovácií, výskumu a vzdelávania. Do tretice prioritou rozpočtu EÚ na rok 2027 musí byť podľa neho bývanie, lebo dostupnosť bývania v mnohých krajinách EÚ začína byť problém, a preto treba nájsť nejaké mechanizmy, ako to riešiť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
