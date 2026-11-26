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Slovenskí europoslanci kritizujú kompromisný návrh rozpočtu EÚ
Lucia Yar (PS), podpredsedníčka rozpočtového výboru EP, priznala, že návrh Costu vníma s obavami.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 26. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (25. 11.) skritizovali najnovší návrh predsedu Európskej rady Antónia Costu o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie (EÚ). K tomuto návrhu sa pre TASR kriticky vyjadrili i viacerí slovenskí europoslanci z rôznych politických strán.
Lucia Yar (PS), podpredsedníčka rozpočtového výboru EP, priznala, že návrh Costu vníma s obavami, lebo desaťpercentné zníženie viacročného rozpočtu oproti návrhu Európskej komisie (EK) znamená výrazné oslabenie ambícií EÚ v čase, keď čelí novým bezpečnostným, ekonomickým a geopolitickým výzvam. Dodala, že pre Slovensko by to znamenalo aj menej eurofondov v rokoch 2028 až 2034.
„Podporujem pozíciu parlamentu, ktorý žiada ambicióznejší, o 175 miliárd eur väčší rozpočet oproti návrhu eurokomisie. Taký, ktorý bude schopný financovať nielen tradičné politiky, ako sú poľnohospodárstvo a kohézia, ale ktorý dokáže financovať aj nové priority - konkurencieschopnosť a najmä obranu a bezpečnosť,“ vysvetlila.
Tvrdí, že rozumie tlaku krajín, ktoré chcú obmedziť svoje príspevky do eurorozpočtu, ale dodala, že nemožno plánovať a sľubovať občanom viac a zároveň dať na to menej peňazí ako v súčasnom viacročnom rozpočte.
„Nežiadame len vyšší rozpočet, ale navrhujeme aj riešenie jeho financovania prostredníctvom nových vlastných zdrojov, bez zvyšovania príspevkov členských štátov,“ uviedla s tým, že tu sa zhoduje s Costom, ktorého návrh takéto nové zdroje obsahuje. Za dôležitú považuje digitálnu daň, ktorá by zabezpečila miliardy od technologických gigantov profitujúcich z jednotného európskeho trhu.
Miriam Lexmann (KDH) skonštatovala, že Costov návrh je ešte vzdialenejší pozícii europarlamentu ako predošlý návrh írskeho predsedníctva. „Neobsahuje škrty pri tradičných prioritách, ako je poľnohospodárstvo alebo kohézia, čo je pre mňa dôležité, ale zasahuje do Fondu konkurencieschopnosti, bez ktorého nebudú mať firmy a inovácie dostatočnú podporu,“ upozornila. Z kompromisu predloženého Costom oceňuje, že vypustil „problematický“ návrh európskej korporátnej dane ako nového vlastného zdroja.
Branislav Ondruš ako zástupca Hlasu-SD povedal, že Costov kompromisný návrh sedemročného rozpočtu EÚ ukazuje, ako pravicové vlády naprieč Európou odmietajú férové zdaňovanie nadnárodných korporácií, a že zbrojárske koncerny získajú desiatky miliárd na úkor dotácií do rozvoja regiónov alebo dostupného bývania.
„Vo svojom vystúpení som zdôraznil, že akékoľvek čerpanie dotácií a subvencií, ale aj všetky verejné zákazky z eurofondov musia byť spojené so sociálnymi podmienkami. Tieto peniaze pochádzajú z daní pracujúcich, preto každá firma, ktorá sa k nim dostane, musí preukázať, že ľudí, ktorí pre ňu pracujú, férovo zamestnáva, že ich platí lepšie ako konkurencia bez štátnych dotácií a verejných zákaziek, že im poskytuje sociálne zvýhodnenia nad rámec zákonných povinností a že neničí naše životné prostredie,“ uviedol. Schválenie takýchto podmienok považuje za rovnako dôležité ako debatu o tom, koľko peňazí a na aký účel z nového eurorozpočtu pôjde.
Ľubica Karvašová (PS) poukázala, že Costov návrh k VFR opäť „ukrajuje z peňazí pre regióny“, s čím ako podpredsedníčka výboru pre regionálny rozvoj nesúhlasí a tvrdí, že „kozmetické úpravy“ na tom nič nezmenia. „Nemôžeme chcieť od Európy viac konkurencieschopnosti, ak jej ukrajujeme peniaze. Namiesto skutočných riešení škrty vytvárajú falošnú dilemu - buď podporíme poľnohospodárov alebo regióny. Skutočná konkurencieschopnosť EÚ vzniká v našich regiónoch. A silná kohézna politika s výsledkami priamo medzi ľuďmi je tým najlepším liekom na rastúci euroskepticizmus,“ skonštatovala.
Poukázala na to, že ak členské štáty nevedia nájsť zhodu ani na reálnych nových vlastných zdrojoch vrátane digitálnej dane, EP má v tomto jasno a už predložil konkrétne návrhy, ako eurorozpočet financovať bez toho, aby bol tlak na národné rozpočty, alebo aby sa obetoval rozvoj regiónov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Lucia Yar (PS), podpredsedníčka rozpočtového výboru EP, priznala, že návrh Costu vníma s obavami, lebo desaťpercentné zníženie viacročného rozpočtu oproti návrhu Európskej komisie (EK) znamená výrazné oslabenie ambícií EÚ v čase, keď čelí novým bezpečnostným, ekonomickým a geopolitickým výzvam. Dodala, že pre Slovensko by to znamenalo aj menej eurofondov v rokoch 2028 až 2034.
„Podporujem pozíciu parlamentu, ktorý žiada ambicióznejší, o 175 miliárd eur väčší rozpočet oproti návrhu eurokomisie. Taký, ktorý bude schopný financovať nielen tradičné politiky, ako sú poľnohospodárstvo a kohézia, ale ktorý dokáže financovať aj nové priority - konkurencieschopnosť a najmä obranu a bezpečnosť,“ vysvetlila.
Tvrdí, že rozumie tlaku krajín, ktoré chcú obmedziť svoje príspevky do eurorozpočtu, ale dodala, že nemožno plánovať a sľubovať občanom viac a zároveň dať na to menej peňazí ako v súčasnom viacročnom rozpočte.
„Nežiadame len vyšší rozpočet, ale navrhujeme aj riešenie jeho financovania prostredníctvom nových vlastných zdrojov, bez zvyšovania príspevkov členských štátov,“ uviedla s tým, že tu sa zhoduje s Costom, ktorého návrh takéto nové zdroje obsahuje. Za dôležitú považuje digitálnu daň, ktorá by zabezpečila miliardy od technologických gigantov profitujúcich z jednotného európskeho trhu.
Miriam Lexmann (KDH) skonštatovala, že Costov návrh je ešte vzdialenejší pozícii europarlamentu ako predošlý návrh írskeho predsedníctva. „Neobsahuje škrty pri tradičných prioritách, ako je poľnohospodárstvo alebo kohézia, čo je pre mňa dôležité, ale zasahuje do Fondu konkurencieschopnosti, bez ktorého nebudú mať firmy a inovácie dostatočnú podporu,“ upozornila. Z kompromisu predloženého Costom oceňuje, že vypustil „problematický“ návrh európskej korporátnej dane ako nového vlastného zdroja.
Branislav Ondruš ako zástupca Hlasu-SD povedal, že Costov kompromisný návrh sedemročného rozpočtu EÚ ukazuje, ako pravicové vlády naprieč Európou odmietajú férové zdaňovanie nadnárodných korporácií, a že zbrojárske koncerny získajú desiatky miliárd na úkor dotácií do rozvoja regiónov alebo dostupného bývania.
„Vo svojom vystúpení som zdôraznil, že akékoľvek čerpanie dotácií a subvencií, ale aj všetky verejné zákazky z eurofondov musia byť spojené so sociálnymi podmienkami. Tieto peniaze pochádzajú z daní pracujúcich, preto každá firma, ktorá sa k nim dostane, musí preukázať, že ľudí, ktorí pre ňu pracujú, férovo zamestnáva, že ich platí lepšie ako konkurencia bez štátnych dotácií a verejných zákaziek, že im poskytuje sociálne zvýhodnenia nad rámec zákonných povinností a že neničí naše životné prostredie,“ uviedol. Schválenie takýchto podmienok považuje za rovnako dôležité ako debatu o tom, koľko peňazí a na aký účel z nového eurorozpočtu pôjde.
Ľubica Karvašová (PS) poukázala, že Costov návrh k VFR opäť „ukrajuje z peňazí pre regióny“, s čím ako podpredsedníčka výboru pre regionálny rozvoj nesúhlasí a tvrdí, že „kozmetické úpravy“ na tom nič nezmenia. „Nemôžeme chcieť od Európy viac konkurencieschopnosti, ak jej ukrajujeme peniaze. Namiesto skutočných riešení škrty vytvárajú falošnú dilemu - buď podporíme poľnohospodárov alebo regióny. Skutočná konkurencieschopnosť EÚ vzniká v našich regiónoch. A silná kohézna politika s výsledkami priamo medzi ľuďmi je tým najlepším liekom na rastúci euroskepticizmus,“ skonštatovala.
Poukázala na to, že ak členské štáty nevedia nájsť zhodu ani na reálnych nových vlastných zdrojoch vrátane digitálnej dane, EP má v tomto jasno a už predložil konkrétne návrhy, ako eurorozpočet financovať bez toho, aby bol tlak na národné rozpočty, alebo aby sa obetoval rozvoj regiónov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)