Europoslanci zo SR nemajú zhodné názory o dohode o čistom priemysle

Brusel/Štrasburg 19. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtkovom hlasovaní v Štrasburgu vyzvali EÚ, aby v rámci politiky zameranej na čistý priemysel spojila opatrenia v oblasti klímy s konkurencieschopnosťou priemyslu. K téme sa pre TASR vyjadrili slovenskí europoslanci z viacerých politických strán a frakcií.



Martin Hojsík (RE/PS) tvrdí, že silný priemysel a dobre platené pracovné miesta sú základom úspešnej Európy aj Slovenska. K ich budúcnosti vedie cesta cez čisté technológie a dostupnú zelenú energiu, čo však dnes brzdí zbytočná byrokracia a kontraproduktívne dotácie do fosílnych palív.



„Vidíme, že čínske automobilky, pretože investovali do čistých technológií, teraz ohrozujú tie európske. Potrebujeme odstrániť nezmyselné prekážky najmä na národnej úrovni,“ povedal. Dohoda o čistom priemysle má byť podľa neho nástrojom, ktorý pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť, znížiť ceny energií a posilniť bezpečnosť. Verí, že udržiavanie závislosti od fosílnych palív, najmä ruského plynu a ropy, oslabuje EÚ, ktorá potrebuje jasné pravidlá na podporu moderného priemyslu, inovácií a stabilných pracovných miest.



Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) sa obáva, že dohoda o čistom priemysle je „veľkou víziou euroúradníkov, ktorú nedokážeme zrealizovať“ a že návrh nerieši vysoké ceny energií, ktoré predstavujú konkurenčnú nevýhodu európskeho priemyslu. „Niektorým veľkým podnikom ich už dnes kompenzujeme dotáciami z daní našich občanov a tu máme ďalší plán, ktorý si vyžaduje stovky miliárd eur. Odkiaľ ich však vziať, na to návrh nedáva realistickú odpoveď,“ uviedol.



Tento plán nevníma ako priemyselnú stratégiu, ale ako zoznam želaní bez jasných pravidiel, záruk a záväzkov, ktorý ignoruje sociálne a regionálne dôsledky. „Namiesto ďalšej zelenej ilúzie potrebujeme realistickú priemyselnú politiku, ktorá podporí domácu výrobu, zabezpečí dobre platenú prácu a ochráni naše životné prostredie,“ odkázal.



Miriam Lexmann (EPP/KDH) považuje za chybu, že EÚ presadzovala Európsku zelenú dohodu, ktorá „ublížila konkurencieschopnosti“. Únia teraz túto politiku reviduje a Lexmann si myslí, že cez dohodu očistom priemysle treba podporiť najmä konkurencieschopnosť a zelené technológie, ktoré podporia hospodársky rast.



„V mnohých zelených technológiách sme závislí od krajín, ktoré z toho ťažia, napríklad Čína, ktorá nám zdržuje niektoré kritické suroviny, čím sa znásobuje cena týchto technológií, a to škodí ekonomike," vysvetlila. Dôraz by teda EÚ mala klásť na dostupnosť kritických surovín a výrobu zelených technológií a až potom ich začať široko používať. „My sme to urobili naopak, rozhodli sme sa, že ideme tou zelenou cestou a teraz zisťujeme, že to stojí veľmi veľa, že to naše hospodárstvo tlačí k zemi,“ povedala. Východisko vidí v partnerstvách o surovinách so zodpovednými demokratickými krajinami a v užšej spolupráci s africkými krajinami pri ťažbe a spracovaní vzácnych surovín.



Ľudovít Ódor (RE/PS) upriamil pozornosť na potrebu využitia fondov z tejto oblasti na dekarbonizáciu energeticky náročných oblastí, čo sa týka aj Slovenska. Tiež treba dbať na to, aby zelené technológie neboli nekonkurencieschopné len preto, lebo sa špekuluje s cenami energií a hlavne treba dobudovať „zelenú nabíjaciu infraštruktúru“ a potom debyrokratizovať procesy a pomáhať podnikom.



„Štát tiež musí pomáhať, aby spotrebitelia mali možnosť využívať napríklad elektromobily. Ak sa to udeje na spoločnom európskom trhu, môže to pomôcť aj automobilkám zo Slovenska,“ odkázal. Pripomenul, že eurokomisia vyčíta Slovensku pomalé pripájanie obnoviteľných zdrojov do siete a slabé využitie geotermálnej energie.



Michal Wiezik (RE/PS) vníma dohodu o čistom priemysle „holisticky“, že zjednodušuje pravidlá a sústreďuje sa na jedinečnosť európskeho priemyslu, ktorý nemôže ísť ani americkou, ani čínskou cestou. „Európska cesta je postavená na obnoviteľných zdrojoch energie, na obehovej ekonomike a hľadaní výhod, tam kde ich naozaj máme a kde vieme konkurovať svetu,“ vysvetlil. Dodal, že slová o tom, že to nefunguje, nepočuje od priemyselníkov, ale iba od politikov.























(spravodajca TASR Jaromír Novak)