Slovenskí europoslanci ocenili stratégiu Z farmy na stôl

Štrasburg 20. októbra (TASR) - Európsky parlament v stredu podporil plán výroby zdravších potravín a zníženia environmentálnej stopy poľnohospodárstva pri zachovaní potravinovej bezpečnosti a spravodlivej odmeny pre farmárov. Postoj európskych zákonodarcov k stratégii Z farmy na stôl opísali slovenskí europoslanci z frakcií ľudovcov, socialistov a liberálov.Na otázku, ako zaistiť kvalitné potraviny bez zanechávania veľkých emisných stôp, Martin Hojsík (PS) uviedol, že je to možné, lebo už teraz to naznačujú európski poľnohospodári prostredníctvom skleníkového hospodárstva vrátane tých na Slovensku. Upozornil, že vyše 90 % z nich prestalo používať nebezpečné pesticídy.opísal situáciu Hojsík. Dodal, že EÚ, ale aj vláda SR by mohli tomu viac prispieť a dokázať, že stratégia Z farmy na stôl je aj o tom, že sa agrosektoru dá výraznejšie pomôcť.Tvrdí, že politicky majú v EP k tomu najväčšie výhrady konzervatívne frakcie. Obávajú sa, že poľnohospodári utrpia, budú mať nižšie výnosy a budú znevýhodnení. Kritici však podľa neho nezohľadňujú podporné mechanizmy, ktoré EÚ už má a chce uviesť na zjednodušenie želaného prechodu. Spresnil, že to nie je len o zákaze nebezpečných pesticídov, ale aj o tom, aby farmári mali k nim adekvátne a dostupné náhrady a poradenstvo. Aj o biologickej ochrane, ktorá dobre funguje v skleníkoch, kde napríklad škodcov, ako sú vošky, ničia lienky.Michal Wiezik (SPOLU) skonštatoval, že stratégia Z farmy na stôl má za cieľ ozdraviť a oslobodiť poľnohospodárstvo od nadmerného používania pesticídov ohrozujúcich ľudské zdravie a znečisťujúcich vodu a pôdu. Stratégia sa týka podpory lokálnej agroprodukcie a ochrany biodiverzity, ktorú intenzívnymi postupmi v poľnohospodárstve strácame.vysvetlil.Dodal, že proti sú hlavne výrobcovia hnojív a pesticídov a veľké poľnohospodárske koncerny.odkázal.Monika Beňová (Smer-SD) pripomenula, že postoje EP majú zatiaľ len odporúčací charakter a to, čo sa v stredu prebralo, je ďalším vodidlom alebo doplňujúcou informáciou pre členské štáty EÚ.upozornila.Poslankyňa priznala, že v stratégii sú návrhy, ktoré považuje za, ako napríklad postupné znižovanie produkcie mäsa, aby ľudia jedli čoraz menej mäsových výrobkov. To sa podľa nej bude v budúcnosti používať ako výsmech voči návrhu EP. Naopak, za dobrý návrh považuje to, že členské štáty si môžu zavádzať rôzne daňové sadzby na agroprodukty a potravinárske výrobky.zhodnotila situáciu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)