Slovenskí europoslanci oceňujú kompromisný návrh ohľadom normy Euro 7

Brusel 10. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok prijal pozíciu k prepracovanému návrhu pravidiel EÚ pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s motorovými vozidlami (Euro 7). S kompromisnými pravidlami súhlasia aj slovenskí europoslanci z rôznych politických frakcií, informuje spravodajca TASR.



Robert Hajšel (Smer-SD) pripomenul, že pôvodný návrh eurokomisie bol "vražedný" pre automobilový priemysel a konkurencieschopnosť EÚ. "Aplikácia takéhoto zákona by spôsobila kolaps výroby malých áut a obmedzila prístupnosť áut pre nižšie príjmové kategórie ľudí," vysvetlil. Ocenil, že pôvodný návrh prešiel veľkými zmenami v europarlamente aj v Rade EÚ. Nemyslí si, že voči norme Euro 6 pôjde o veľké sprísnenie limitov oxidov dusíka či zníženie emisií CO2, ale norma zavádza nové povinnosti pre výrobcov elektromobilov, pri obmedzení emisií a prachových častí z bŕzd a pneumatík a recykovateľnosti batérií. "Prechod na Euro 7 znamená iba okrajový prechod z hľadiska ozdravenia ovzdušia. Oveľa dôležitejší pre EÚ a najmä pre Slovensko je vek automobilového parku. Na Slovensku je to 15 rokov. Potrebujeme nahradiť staré autá novými. Euro 7 poskytne výrobcom viac času na prechod na výrobu iba bezemisných áut od roku 2035," opísal situáciu.



Michal Wiezik (PS) upravenú normu Euro 7 vníma ako prijateľný kompromis medzi pozíciou eurokomisie a členských krajín, ktorý reflektuje aj cieľ EÚ ukončiť výrobu áut so spaľovacími motormi do roku 2035. Priznal, že debaty o norme boli búrlivé a Slovensko, ktoré vyrába najviac áut na hlavu obyvateľa, tiež vnímalo rozpor medzi ambíciami eurokomisie a žiadosťami členských krajín a priemyslu. "Norma nanucovala aj zvyšovanie noriem pre spaľovacie motory. Vznikla dilema, že by boli potrebné obrovské investície do technológií, s ktorými dlhodobo nerátame. Nakoniec prevážil postoj, že norma by sa mala týkať iba tých technológií, ktoré budeme využívať aj po roku 2035, čo je už premostenie na elektromobilitu," povedal. Spresnil, že norma prináša významné zmeny v znižovaní emisií z nákladných vozidiel a v znižovaní emisií častíc z pneumatík a bŕzd, na ktoré doteraz nebol kladený dostatočný dôraz. Verí, že Euro 7 zlepší reálne emisie z jazdy v mestských oblastiach, čo bude prínos pre kvalitu života v centrách miest, kde doprava je najväčším znečisťovateľom ovzdušia.



Ivan Štefanec (KDH) tvrdí, že návrh nariadenia Euro 7 rozširuje cieľ znižovať emisie znečisťujúcich látok z cestnej dopravy o emisie vznikajúce pri používaní bŕzd, pri odere pneumatík, ale venuje sa aj životnosti batérií. Podľa jeho slov pôvodný návrh nebolo možné splniť. "V kompromisnom návrhu sa najproblematickejšie časti ako meranie emisií z bŕzd a pneumatík posunuli, lebo nemáme zatiaľ k tomu adekvátne technológie. Takisto sú tu úpravy v prospech výrobcov batérií a malých výrobcov áut. Tlak z europarlamentu pomohol," uviedol s odkazom na predtým vysoké nároky na úpravu súčasných spaľovacích motorov.



Eugen Jurzyca (SaS) upozornil, že návrhu Euro 7 chýbajú základné analýzy dosahov. Napríklad predkladatelia neanalyzovali, aký vplyv budú mať nové pravidlá na spomalenie výmeny starých áut za nové. Toto spomalenie by pritom viedlo k zhoršeniu životného prostredia. "Efektívnejšie by bolo zamerať sa na výmenu starých znečisťujúcich áut za moderné, než sprísňovať limity moderným autám, pretože úspory emisií medzi Euro 6 a Euro 7 nie sú veľké, zato rozdiel v cenách veľký je," odkázal.