Slovenskí europoslanci oceňujú revíziu politiky EÚ o automobilizme

Štrasburg/Brusel 13. februára (TASR) - Výkonná podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Roxana Minzatuová vo štvrtok v Bruseli hostila diskusiu zameranú na rozvoj európskeho automobilizmu. Do Strategického dialógu o budúcnosti automobilového priemyslu, ktorý spustila eurokomisia koncom januára, je zapojený aj Európsky parlament (EP) a chcú sa na ňom zúčastňovať aj slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR.



Komisárka Minzatuová s kľúčovými európskymi lídrami priemyslu a sociálnymi partnermi prebrala otázku zručností a kritických výziev v sektore, ktorý prechádza hlbokými zmenami. Akčný plán EK pre automobilizmus má 5. marca predstaviť eurokomisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas.



Kvestorka EP Miriam Lexmann (EPP/KDH), členka Výboru EP pre zahraničný obchod tvrdí, že snahy prehodnotiť zákaz predaja áut so spaľovacím motorom sú aj výsledkom dlhodobého tlaku Európskej ľudovej strany (EPP). Podľa ľudovcov tento zákaz nie je "zelené riešenie" a podkopáva budúcnosť EÚ.



"Zvlášť ohrozuje ekonomické záujmy Slovenska, keďže u nás je to dominantný priemysel a vyše štvrťmilióna ľudí má pracovné miesta naviazané na automobilky. Preto sme zákaz spaľovacích motorov vnímali ako krok späť," uviedla. Podľa nej dôsledky legislatívy EÚ vidieť pri zatváraní výroby v Európe vo veľkých automobilkách.



"Snahy ľudovcov viedli k tomu, že dnes máme dokument, ktorý sme predložili eurokomisii, kde sme navrhli kroky, ako možno revidovať predošlé rozhodnutia tak, aby sme chránili automobilový priemysel. Budem pozorne situáciu sledovať, aby som bránila záujmy Slovenska a nášho priemyslu," vysvetlila. Dodala, že EPP vznik súčasnej exekutívy EÚ podporila s podmienkou, že každá nová legislatíva musí byť preskúmaná či nepoškodí európsku ekonomiku, jej priemysel a či nenaruší kompetencie členských krajín.



Ľudovít Ódor (RE/PS) sa aj cez výbory pre hospodárske a menové veci a pre vnútorný trh chce venovať otázkam rozvoja automobilizmu. Situáciu podľa neho môžu zhoršiť clá zo strany USA na automobily, čo poškodí aj Slovensko, lebo tri štvrtiny jeho priamych vývozov do USA sú autá a postihne to aj nepriame vývozy.



Ďalšou veľkou výzvou pre EÚ je podľa neho Čína, ktorá zaplavuje Európu lacnými autami zásluhou štátom podporovanej výroby a tvrdí, že za tejto situácie automobilový priemysel musí mať "protistratégiu", ktorá podporí výstavbu infraštruktúry pre elektromobily a prechod áut na zelenú ekonomiku.



"Treba uvažovať aj o podporných schémach na urýchlenie výskumu a vývoja v tejto oblasti, aby sme netratili našu dominantnú pozíciu. Európsky automobilový priemysel bol dominantný po desaťročia, bolo by škoda z toho urobiť Detroit v Európe," uviedol.



Ódor priznal, že je zvedavý na akčný plán EK, najmä z pohľadu toho, akú pružnosť ponúkne, aby automobilky neplatili pokuty naviazané na rok 2025 a radšej tie zdroje využili na rozvoj. Dodal, že hovorí so zástupcami automobiliek zo Slovenska a vníma ich podnety na to, čo robiť, aby automobilový priemysel na Slovensku neupadal.



Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) z výboru pre zamestnanosť tvrdí, že tempo presadzovania elektromobility je šialene rýchle a nezodpovedá reálnemu záujmu a potrebám ľudí v Európe, pričom unáhlené rozhodnutia môžu mať "katastrofálne dôsledky" na ekonomiku a sociálnu stabilitu v mnohých krajinách, vrátane Slovenska.



"Transformácia musí byť spravodlivá, nesmie ohroziť pracovné miesta tisícov ľudí závislých na výrobe vozidiel so spaľovacími motormi. Rýchle tempo elektromobility ohrozuje veľkú časť priemyslu, najmä subdodávateľské firmy a menšie podniky, ktoré možno nestihnú prejsť na nové technológie a skrachujú," skonštatoval. Zopakoval, že pri presadzovaní ekologických cieľov netreba zabúdať na sociálnu spravodlivosť a zabezpečiť, že nové technológie budú prístupné pre všetkých občanov.



"Batérie pre elektromobily si vyžadujú vzácne suroviny, ktoré sú často ťažené za neetických podmienok a ich výroba má škodlivé environmentálne dôsledky," odkázal na ďalší aspekt, ktorý je spájaný s výrobou áut.