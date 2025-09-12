< sekcia Ekonomika
Slovenskí europoslanci podporili ciele EP posilniť jednotný trh EÚ
Veronika Cifrová Ostrihoňová (RE/PS) tvrdí, že posilňovanie jednotného trhu je v absolútnom záujme Slovenska a jeho občanov.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 12. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok (11. 9.) v Štrasburgu diskutovali a hlasovali o správe, ktorá sa zaoberá potrebou posilniť jednotný trh s cieľom zvýšiť globálnu konkurencieschopnosť a hospodársku prosperitu EÚ. Spravodajca TASR z Bruselu k tejto téme oslovil slovenských europoslancov z viacerých politických strán a frakcií EP, odpovede zaslali len niektorí.
Návrh textu, ktorý vypracoval Výbor EP pre vnútorný trh, prináša odporúčania, ako dosiahnuť prosperitu, prilákať investície, inovácie a obchodné príležitosti. Je to najmä digitalizácia a umelá inteligencia, identifikované ako kľúčové nástroje na zvýšenie konkurencieschopnosti, zníženie administratívy a zefektívnenie a automatizáciu administratívnych postupov. Zároveň však EP žiada rešpektovať základné politické ciele EÚ, ako sú vysoké sociálne a environmentálne štandardy, digitálne práva a ochrana spotrebiteľa, a nie ich ohrozovať.
Veronika Cifrová Ostrihoňová (RE/PS) tvrdí, že posilňovanie jednotného trhu je v absolútnom záujme Slovenska a jeho občanov a že návrh EP má priniesť menej byrokracie a jednoduchšie procesy - od udeľovania licencií až po certifikáty, a to naprieč celou ekonomikou. „Verím, že z toho môžu profitovať malé a stredné podniky, ktoré často narážajú na zložité pravidlá a strácajú čas zbytočnou administratívou namiesto rozvoja. Dôležitou súčasťou je aj digitalizácia a využívanie moderných nástrojov, ktoré firmám uľahčia podávanie správ a ohlasovacie povinnosti,“ vysvetlila.
Pripomenula správu Maria Draghiho o budúcnosti konkurencieschopnosti EÚ, podľa ktorej podnikateľom treba uvoľniť ruky, aby mohli robiť to, čo vedia najlepšie: vyrábať kvalitné produkty, poskytovať špičkové služby a inovovať. „Uvítala by som, keby aj slovenská vláda viac podporovala firmy a podnikateľov a nehádzala im polená pod nohy. Preto som vďačná za túto európsku iniciatívu,“ odkázala.
Miriam Lexmann (EPP/KDH) pripomenula, že na začiatku tohto mandátu u predsedníčky Európskej komisie presadila povinný test konkurencieschopnosti, ktorý výrazne pomôže európskym firmám. „Vyčíslené straty, ktoré nám spôsobuje nedokončený vnútorný trh, máme na stole už dlhšie. Konečne reaguje aj Európska komisia, keď jej predsedníčka Ursula von der Leyenová to zaradila do svojich priorít. Nadmerná administratívna záťaž či fragmentácia trhu takzvaným pozlacovaním legislatívy nepomáha predvídateľnosti právneho prostredia, a tým škodí našim firmám a ich konkurencieschopnosti,“ upozornila. Aj na to, že neustále prijímanie novej legislatívy, ktorá sa často prekrýva s existujúcou či zaťažuje firmy zbytočným papierovaním, je veľkou prekážkou ekonomickej prosperity.
Martin Hojsík (RE/PS) skonštatoval, že silný a funkčný jednotný trh je základom konkurencieschopnosti Európy. Verí, že odstránenie zbytočnej byrokracie a lepšie využitie digitalizácie a umelej inteligencie môže priniesť nové investície aj pracovné miesta. „Musíme však dbať na to, aby zjednodušenie pravidiel nikdy nešlo na úkor sociálnych a environmentálnych štandardov či práv spotrebiteľov. To je cesta k prosperite, ktorá je udržateľná aj férová,“ dodal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak) von
