Europoslanci SR sú za posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave

Brusel/Luxemburg 18. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (17. 6.) diskutovali s predstaviteľmi Európskej komisie o najnovšom vývoji v procese revízie práv cestujúcich v leteckej doprave. Po dlhých rokoch legislatívnej nečinnosti sa otvára možnosť na ich úpravu, na čo upozornili slovenskí europoslanci z viacerých politických strán a frakcií, ktorých oslovila TASR.



Monika Beňová (nezaradená/Smer-SD) zdôraznia, že v leteckej preprave treba dbať predovšetkým na bezpečnosť, no zároveň aj na práva cestujúcich a ich efektívnu vymožiteľnosť a dodala, že existujú problémy, ktoré súčasná letecká doprava nevie riešiť. Tieto práva sú podľa nej nevyhnutnosťou a z hľadiska záujmov spotrebiteľov je treba ich posilňovať. Myslí si, že návrh, tak ako je pripravený, je proti právam pasažierov. Europoslanci odmietajú napríklad zvýšenie počtu hodín, za ktoré majú dostať odškodnenie.



„Rada EÚ, teda ministri dopravy z členských štátov neboli schopní nájsť dohodu v tejto oblasti viac ako desať rokov. Potrebujeme prehľadné pravidlá a jasné nástroje na uplatňovanie kompenzácií pri meškaní a rušení letov, čím možno obmedziť ich svojvoľné výklady zo strany leteckých spoločností, ktoré často využívajú svoje bezkonkurenčné prostredie. Kľúčové nie sú ich záujmy, ale ochrana cestujúcich,“ spresnila poslankyňa.



Podľa jej vyjadrenia by cestujúci zároveň mali mať k dispozícii dostatok presných informácií a tie by mali dostávať automaticky, včas, ideálne už pri rezervácii leteniek a ich súčasťou sa musí stať aj primeraná pomoc pri dlhom meškaní či rušení letov.



Veronika Cifrová Ostrihoňová (RE/PS) rovnako vyjadrila ľútosť, že členské štáty obišli Európsky parlament pri takej dôležitej téme. „Práva cestujúcich sa týkajú každého, kto cestuje za rodinou, prácou či teraz v lete za oddychom, a zaslúžia si dôslednú ochranu. Zvýšenie časového limitu na finančné kompenzácie a samotné ich zníženie vnímam ako jej oslabenie,“ opísala situáciu. Zároveň ocenila niektoré čiastočné zlepšenia v prospech cestujúcich, ktoré v návrhu nariadenia tiež sú, ale celkovo ide o „sklamanie a oslabenie spotrebiteľa“, dodala s tým, že europoslanci majú k dispozícii ešte tri alebo štyri mesiace na to, aby sa pokúsili o nápravu.



Podpredseda EP Martin Hojsík (RE/PS) jasne odkázal, že návrh členských štátov, podporený aj slovenskou vládou, na zníženie ochrany pasažierov v leteckej doprave, považuje za neakceptovateľný. „Práva pasažierov nemôžu ustupovať zvyšovaniu ziskov leteckých prepravcov. Sklamala ma podpora slovenskej vlády tomuto návrhu a dúfam, že ako parlament ho odmietneme,“ odkázal poslanec.



Miriam Lexmann (EPP, KDH) poznamenala, že ľudovci ako najsilnejšia frakcia chcú zachovať doterajšie silné štandardy práv cestujúcich, aby letecké spoločnosti boli zodpovedné za spôsobené previnenia. „Vidíme, že ceny leteniek stúpajú, a preto nie je možné a ani opodstatnené, aby sme znižovali kritériá voči prepravcom,“ uviedla. Vyjadrila nádej, že europoslanci sa v najbližších mesiacoch pokúsia pripraviť kvalitnú legislatívu, ktorá však neuberie na konkurencieschopnosti európskych leteckých a obchodných spoločností.



Vo Výbore EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) je jediný slovenský europoslanec Milan Mazurek (ESN, Republika). Na otázku TASR k tejto téme neodpovedal.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)