Slovenskí europoslanci podporujú zníženie emisií metánu v energetike

Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu (EP) podporili v utorok návrh na zníženie emisií metánu v odvetví energetiky, ktorého zámerom je pomôcť dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a zlepšiť kvalitu ovzdušia. O konečnom znení zákona bude europarlament rokovať s členskými štátmi EÚ.



Martin Hojsík (PS), ktorý je spravodajcom frakcie Obnovme Európu (RE), v súvislosti s touto legislatívou vyjadril radosť, že sa europarlamentu podarilo dosiahnuť kompromis, ktorý si získal podporu všetkých politických frakcií okrem pravicových extrémistov.



Upozornil na to, že metán je vyše 80-krát horším skleníkovým plynom ako CO2. "Súčasne ho však využívame a poznáme pod názvom zemný plyn. Znižovanie jeho emisií pomáha nielen ochrane klímy, ale je aj ziskovou záležitosťou, pretože ho využijeme. Napriek tomu je stále množstvo únikov metánu, ktorým sme mohli predísť, prípadne im rýchlejšie zabrániť," uviedol. Pripomenul, že cieľom tohto nariadenia je zmeniť situáciu k lepšiemu, pričom to pomôže nielen klíme, ale aj peňaženkám občanov EÚ a priemyslu.



Ivan Štefanec (KDH) zo skupiny európskych ľudovcov (EPP) skonštatoval, že okrem oxidu uhličitého na globálne otepľovanie má vplyv aj metán, ktorý je zodpovedný za približne tretinu súčasného otepľovania. Pripomenul, že najväčšími zdrojmi metánových emisií sú poľnohospodárstvo, spracovanie odpadu a odpadových vôd a potom energetika.



"Za posledné tri dekády sa emisie metánu celosvetovo zvýšili o štvrtinu, v EÚ však klesli o tretinu. Je preto dôležité, aby sa touto témou zaoberal aj zvyšok sveta. Želáme si presadiť právne predpisy, ktoré od roku 2026 sa budú vzťahovať aj na dovážané uhlie, plyn a ropu, aby sme dali jasný signál, že aj zvyšok sveta sa musí starať o tento problém," vysvetlil.



Aj Michal Wiezik (PS/RE) upozornil na to, že emisie metánu pochádzajú zo širokého spektra sektorov vrátane poľnohospodárstva, odpadu, odpadových vôd a energetiky. "Bez ambicióznych opatrení na zníženie jeho emisií Európa nesplní svoje ciele v oblasti klímy. Teší ma podpora Európskeho parlamentu pre ambiciózne ciele znižovania produkcie metánu a verím, že rovnaké nasadenie pretrvá aj pri hlasovaní o zaradení dobytčích fariem pod smernicu o priemyselných emisiách, kde redukciu metánu z veľkochovov v doterajšom systéme vôbec neadresujeme," odkázal poslanec. Dodal, že riešenie dobytčích fariem je dôležité pre zabezpečenie ucelenosti politiky v tejto oblasti a pre spravodlivý systém.



Vladimír Bilčík (mimoparlamentná strana Demokrati/EPP) povedal, že metán je jeden z hlavných skleníkových plynov, ktorý zásadným spôsobom prispieva k otepľovaniu planéty a prehlbovaniu klimatickej krízy. "Striktnejšie opatrenia, ktoré zredukujú produkciu emisií metánu, sú preto namieste. Tieto opatrenia sú súčasťou balíka Fit for 55. Tento balíček, ktorý som tiež podporil, odkazuje na cieľ EÚ znížiť do roku 2030 čisté emisie skleníkových plynov aspoň o 55 percent," uviedol.