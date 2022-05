Slovenskí europoslanci presadzujú jednotnú nabíjačku pre zariadenia

Brusel/Štrasburg 6. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) na tohotýždňovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu podporili rokovaciu pozíciu k presadeniu spoločnej nabíjačky pre všetky malé a stredné elektronické zariadenia s cieľom znížiť elektronický odpad v EÚ. Túto pozíciu podporili aj slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR.



Cieľom europarlamentu je zjednodušiť používanie rôznych mobilných telefónov, tabletov a digitálnych fotoaparátov.



Ivan Štefanec (KDH) patrí medzi troch europoslancov, ktorí stáli za vznikom iniciatívy zaviesť jednotnú nabíjačku pre všetky elektronické zariadenia. Tvrdí, že to zjednoduší život ľuďom, zníži náklady a bude šetriť životné prostredie. "Všetko čo sa nabíja elektronicky, by malo mať jednotnú nabíjačku. Tento návrh už bol schválený a ide na rokovania s členskými krajinami a Európskou komisiou," spresnil. Dodal, že ak tieto rokovania budú úspešné, do roku 2024 bude v celej EÚ jednotná nabíjačka. Štefanec vyjadril nádej že po vzore EÚ sa touto cestou vyberie aj ostatný svet. "Pretože odpad z káblov je enormný a je možné ho znížiť," uviedol.



Dodal, že niektorí výrobcovia lobujú proti tomuto návrhu už niekoľko rokov, najmä spoločnosť Apple, ktorá má svoj vlastný typ nabíjačiek, ale EP bráni záujmy občanov a nie výrobcov. "Ale komunikujeme s výrobcami a vysvetľujeme im, že je to nutné," povedal. Vyjadril nádej, že členské štáty EÚ odolajú nátlaku zo strany výrobcov.



Michal Wiezik (PS) víta možnosť používať iba jeden typ nabíjačky, prípadne nemať povinnosť kúpiť si nabíjačku spolu s elektronickým zariadením, ak už taký typ nabíjačky vlastní. "To, že sa táto legislatíva tak dlho pripravovala, je logické aj z toho hľadiska, že zasahuje mnohých výrobcov a ich zaužívané výrobné postupy. Musia sa dohodnúť na jednom type koncovky nabíjačky, čo znie ako banalita, ale v skutočnosti je to veľký ekonomický problém," vysvetlil.



Verí však, že po dlhých rokoch snáh sa EP blíži k záveru, pričom pozícia europoslancov je ambicióznejšia ako pôvodný návrh eurokomisie, lebo rozširuje počet zariadení, ktoré budú musieť mať jednotnú nabíjačku. EP dokonca apeluje na podporu bezdrôtového nabíjania, čo by bol ďalší krok na zníženie elektronického odpadu. Wiezik víta aj snahu, aby sa elektronické zariadenia predávali bez nabíjačky, tie by si každý spotrebiteľ dokúpil podľa vlastného rozhodnutia.



Martin Hojsík (PS) zdôraznil, že je až absurdné, že takúto záležitosť treba riešiť celoeurópskym zákonom. To však podľa neho naznačuje, že trh je nedokonalý a že treba riešiť dosahy na životné prostredie, a to aj zjednotením typológie nabíjacích zariadení pre elektronické prístroje. Presadiť USB koncovku ako štandard pre nabíjačky považuje za vynikajúce riešenie, lebo sa dá ňou nabíjať notebook rovnako ako tablet alebo mobil. "Ja som dúfal, že s tým výrobcovia prídu sami, ale odpor, špeciálne zo strany spoločnosti Apple, je príliš veľký. Tak bude treba zaviesť reguláciu a tlačiť aj v tejto oblasti do štandardizácie," vysvetlil.





