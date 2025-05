Slovenskí europoslanci: Priority rozpočtu EÚ musia chrániť Slovensko

Brusel/Štrasburg 7. mája (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu odhlasovali svoje priority pre budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie na roky 2028 - 2035, ktorými by sa mala inšpirovať Európska komisia pripravujúca návrh dlhodobého rozpočtu. K prioritám z pohľadu EP sa pre TASR vyjadrili viacerí slovenskí europoslanci.



Lucia Yar (RE, PS) ako jediná slovenská poslankyňa vo Výbore EP pre rozpočet (BUDG) zdôraznila, že zákonodarcovia požadujú bezpečný, spravodlivý a demokratický rozpočet EÚ.



„Už v úvodnej fáze jeho príprav som bojovala za to, aby z neho malo Slovensko čo najväčší prospech. Aby sa mladí vzdelávali, starší boli zdravší, mestá aj obce po celej krajine rovnako prosperujúce ako iné európske regióny. Aby sme sa doma cítili bezpečne a dokázali ochrániť aj našu demokraciu,“ uviedla.



Dodala tiež, že urobí všetko pre to, aby Slovensko neprišlo o eurofondy a ich výška neklesala, ale aj pre to, aby Slováci financie vedeli investovať tam, kde to najviac potrebujú. „Uťahovať opasky si ale nemôžeme dovoliť ani v oblasti budovania našej obranyschopnosti a preto aj v tejto kapitole hovoríme o nutnom navyšovaní zdrojov," odkázala.



Monika Beňová (nezaradená/Smer-SD) vysvetlila, že diskusia o budúcom sedemročnom rozpočte EÚ je len na začiatku a že dôležité budú priority členských štátov. „Tieto priority by mali odzrkadľovať reakciu na ústup USA z ich pozície garanta medzinárodného poriadku a obchodu, či potrebu zvyšovania európskej konkurencieschopnosti. To by sa malo pretaviť do argumentácie o potrebe navyšovania rozpočtového stropu,“ skonštatovala.



Podľa jej slov možné vyššie výdavky budú musieť zohľadňovať požiadavky na posilňovanie európskej obrany a bezpečnosti, či rozširovanie Únie o nové členské krajiny. Spresnila však, že táto diskusia by sa mala zameriavať nielen na navyšovanie, ale aj na možnosti obmedzovania výdavkov.



„Hlavné slovo v tom budú mať jednotlivé členské štáty. Pre Slovensko je dôležité, že už v súčasnosti má svoje priority, medzi ktoré sa zaraďuje potreba ochrany záujmov našich poľnohospodárov a zachovanie miery kohéznej politiky zameranej na vyrovnávanie regionálnych rozdielov,“ uzavrela Beňová.



Podpredseda EP Martin Hojsík (RE, PS) pripomenul, že musí to byť rozpočet, ktorý zlepší životy ľudí. Nie oligarchov, ale ľudí, ktorým chýba kanalizácia, či sú ohrození energetickou chudobou, alebo pomôže mladým ľuďom pri kvalitnejšom vzdelaní.



„Má to byť rozpočet, ktorý zabezpečí, že regióny nebudú odkázané na milosť a nemilosť vládnej koalície. Musí to byť rozpočet, ktorý nás pomôže zbaviť závislosti na ruských palivách a nechá peniaze za ne v peňaženkách domácností. Rozpočet, ktorý postaví konkurencieschopnosť na inovácii a kvalitných pracovných miestach, nie na ničení planéty. Rozpočet, ktorý zabezpečí aj efektívne financovanie spoločnej obrany,“ vysvetlil.



Dodal, že budúci viacročný finančný rámec by mal byť lepšie chránený proti rozkrádaniu, garantovať ochranu právneho štátu a spravodlivé pravidlá pre všetkých, aby si zachoval dôveru občanov krajín EÚ.