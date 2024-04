Slovenskí europoslanci privítali smernicu EÚ o práve na opravu

Štrasburg 23. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v utorok v Štrasburgu schválil smernicu o práve na opravu pre spotrebiteľov, ktorú podľa vlastných vyjadrení podporila aj väčšina slovenských europoslancov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Eugen Jurzyca (SaS/ECR) priznal, že mu chýba kvalitná dopadová analýza. Smernica má podľa neho výhody, ale aj nevýhody, napríklad oprava, na ktorú majú spotrebitelia nárok do konca životnosti tovarov nemôže platiť na všetky výrobky. Bojí sa, že oprava na dlhodobé užívanie môže zvýšiť cenu výrobkov. Dodal, že množstvo odpadu nevyplýva len z toho, že ľudia nakupujú nové veci, lebo sa im staré pokazili, ale aj preto, že už nie sú v móde, čo platí pri textile. "Ak by platila povinnosť opravy, to by znamenalo, že všetky firmy musia mať priestory, náhradné diely, odborníkov na opravu starších typov vecí. U niektorých výrobkov to bude neefektívne opatrenie, ale pri práčkach, autách, televízoroch by som povedal, že veľa ľudí výrobky využije do konca ich životnosti," uviedol.



Jozef Mihál (nezávislý/RE) podporil myšlienku posilniť právo zákazníkov na opravu, pretože pomáha ľuďom opraviť ich spotrebiče a elektroniku namiesto toho, aby ich vyhodili. "Je to o ekonomike aj o ekológii. Aby sme nevyhadzovali spotrebiče do odpadu, ktoré nám po oprave ešte môžu slúžiť," povedal. Opravy sa podľa neho môžu zdať náročné, ale budú lacnejšie ako nové výrobky. Podstatné je, aby výrobcovia ponúkli primeranú možnosť opravy výrobkov aj po ich záruke a aby spotrebitelia vedeli, že takáto možnosť existuje. Tomu pomôže aj transparentná platforma s informáciami, kde si môžu výrobky opraviť a za akú cenu. To znamená dostupnosť náhradných dielov a znemožnenie výrobcom, aby blokovali opravy. Ocenil, že smernica podporí malých živnostníkov v EÚ.



Ivan Štefanec (KDH/EPP) odkázal na analýzy, podľa ktorých v EÚ ročne vznikne 35 miliónov ton odpadu z tovarov, ktoré by sa dali opraviť a ak by si spotrebitelia nechali veci opravovať, ušetria až 12 miliárd eur ročne. Chce, aby spotrebiteľa mali možnosť opravy online aj offline. "Zároveň chceme pomôcť rozprúdiť opravárenský priemysel, založený na malých živnostníkoch, podnikateľoch, prinútiť výrobcov, aby vyrábali viac náhradných dielov," vysvetlil.



Martin Hojsík (PS/RE) upozornil, že EÚ produkuje obrovské množstvo odpadu, ktorý je často ťažko recyklovateľný. "Ak by sme zvýšili množstvo produktov, ktoré sú opraviteľné, na skládkach by skončilo menej odpadu. Čo je dobré pre našu planétu, je dobré aj pre naše peňaženky. Spotrebiteľom by to ušetrilo nepredvídateľné výdavky za nové produkty vždy, keď sa im tie staré pokazia," opísal situáciu. Víta, že spotrebitelia budú mať garantovanú dlhšiu životnosť produktov, aj širšiu záruku ako v súčasnosti.



Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP) verí, že nové opatrenia prinesú priaznivejšie podmienky pre spotrebiteľov cez možnosť dať si opraviť pokazený tovar aj po uplynutí záruky. Ocenil, že zároveň je to aj cesta k väčšej udržateľnosti.



Michal Wiezik (PS/RE) smernicu považuje za významný krok k posilneniu práv spotrebiteľov v EÚ, ktorý dáva ekonomický aj environmentálny zmysel. "Ekonomický, lebo bude jednoduchšie získať náhradné diely a tovary opraviť, čím sa vyhneme kúpe nových a drahších výrobkov. Z environmentálneho hľadiska obmedzíme plytvanie vzácnymi surovinami a posilníme princípy obehového hospodárstva," odkázal.





