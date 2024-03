Slovenskí europoslanci sú nejednotní o energetickej účinnosti budov

Na archívnej snímke europoslankyňa Katarína Neveďalová. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na archívnej snímke europoslanec Vladimír Bilčík. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke europoslanec Jozef Mihál. Foto: TASR- Jakub Kotian

Na archívnej snímke europoslanec Robert Hajšel. Foto: TASR - Martin Baumann

Na archívnej snímke europoslanec Martin Hojsík. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke europoslanec Eugen Jurzyca. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na archívnej snímke europoslanec Peter Pollák. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na archívnej snímke europoslanec Ivan Štefanec. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Brusel/Štrasburg 12. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu v utorok schválili plány EÚ na zníženie spotreby energie a emisií skleníkových plynov zo sektora budov. Slovenskí europoslanci tento návrh podporujú aj odmietajú.Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD/nezaradená) priznala, že kontroverzný návrh o energetickej účinnosti budov nepodporila, lebo zaň nehlasovala ani vláda SR na Rade ministrov EÚ. Nepáči sa jej, že hoci smernica určuje dostatočne dlhý čas na úpravy, je veľa vecí, ktoré vlastníci budov musia urobiť. Za problém považuje najmä výmenu kotlov na fosílne palivá. "" upozornila.Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP) tvrdí, že energeticky úsporné budovy sú trend, ktorý podporuje a ktorý silnie aj na Slovensku. "" odkázal.Jozef Mihál (nezávislý/RE) je presvedčený, že tento návrh obmedzí plytvanie energiami v budovách a predstavuje najjednoduchšiu príležitosť na zníženie škodlivých emisií a zníženie dopytu po dovoze energie, ako aj zníženie nákladov pre domácnosti a podniky. "" vysvetlil.Robert Hajšel (nominant Smer-SD/S&D) skonštatoval, že veľká časť budov v EÚ je energeticky málo efektívna a snaha zlepšiť situáciu do budúcnosti je pochopiteľná. "" uviedol. Dodal, že využitie tepelných čerpadiel má budúcnosť, no nie je v každej oblasti efektívne a pri nezateplených budovách s energeticky náročnou prevádzkou vzniká riziko, že prispejú k prehlbovaniu energetickej chudoby.Martin Hojsík (PS/RE) verí, že obnova budov spája zodpovednosť k životnému prostrediu s možnosťou skvalitňovať každodenný život bežným ľuďom, že zníži ich faktúry za energie, čo trápi aj obyvateľov Slovenska, zvýši komfort bývania a pomôže znižovať závislosť EÚ od fosílnych palív. "" upozornil.Eugen Jurzyca (SaS/ECR) uviedol, že boj proti globálnemu otepľovaniu je "" a je dôležité používať naň iba najefektívnejšie riešenia. "" povedal. Považuje to za oveľa drahšiu metódu ako pri európskych emisných povolenkách (ETS).Peter Pollák (Hnutie Slovensko/EPP) naznačil, že ambície EÚ pri stanovení cieľov aj v sektore energetickej hospodárnosti budov musia byť vyvážené a realizovateľné. "" odkázal.Ivan Štefanec (KDH/EPP) zdôraznil, že pri znižovaní spotreby energií a emisií skleníkových plynov v EÚ by sektor budov mal ísť príkladom. "" povedal.(spravodajca TASR Jaromír Novak)