Europoslanci SR žiadajú opatrenia na zastavenie rastu cien energií

Na archívnej snímke europoslanec Ivan Štefanec. Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel/Štrasburg 6. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu diskutovali o možnostiach, ako zmierniť dopady prudkého rastu cien plynu v EÚ. K výzvam prijať opatrenia na stabilizáciu situácie sa pripojili aj slovenskí poslanci z frakcií ľudovcov, socialistov, liberálov a konzervatívcov.Martin Hojsík (PS) priznal, že Slovensko a väčšina Európy má vážny problém, lebo sú príliš závislé od výkyvov cien ekologicky škodlivých fosílnych palív na trhoch. "" vysvetlil. Pripomenul, že jeho hnutie na Slovensku navrhuje zaviesť ročné moratórium na odpájanie domácností od energií, avšak dlhodobé riešenie problému treba zaistiť zvyšovaním energetickej nezávislosti, podpory zelených energií a energetickej efektívnosti. "" dodal.Robert Hajšel (Smer-SD) uviedol, že prechod k obnoviteľným zdrojom energie a zvýšenie energetickej účinnosti je z dlhodobého hľadiska najlepším spôsobom, ako dekarbonizovať ekonomiku, predchádzať energetickým krízam a chrániť pred cenovými šokmi. "" dodal. Upozornil, že do energetickej chudoby môže spadnúť až 80 miliónov Európanov.Podľa jeho slov treba prijať opatrenia v troch oblastiach - výnosy z obchodovania s emisnými povolenkami treba využiť aj na boj proti energetickej chudobe, znížiť závislosť na dovoze fosílnych palív, najmä zemného plynu a EÚ musí posilniť svoju energetickú bezpečnosť, čiže zvýšiť rezervy plynu v zásobníkoch a to aj tým, že to bude požadovať od všetkých dodávateľov na trhu.Ivan Štefanec (KDH) skonštatoval, že rast cien energií je primárne spôsobený pretrhnutím dodávateľských reťazcov a nedostatkom pracovných síl. "" upozornil. Dodal, že dnes viac ako inokedy vidieť, aké dôležité je vybudovať európsku energetickú úniu.Eugen Jurzyca (SaS) sa vyjadril, že treba odlíšiť riešenia príčin rýchleho rastu cien od zmäkčenia dopadov na citlivé skupiny odberateľov. K príčinám podľa neho patrí destabilizačný vplyv COVID-19, uvoľnené rozpočtové a menové politiky a intenzívnejšia ochrana životného prostredia. "" vysvetlil. Dodal, že zmäkčenie dopadov na citlivé skupiny populácie by mohol zvládnuť príslušný regulačný úrad. Pripustil aj možnosť priamych finančných transferov, aké boli pri pandémii nového koronavírusu a dokonca aj dočasné zníženie daňových sadzieb.Michal Wiezik (Spolu) odkázal, že treba kriticky prehodnotiť potrebu a spotrebu energie, keď sa v mnohých odvetviach energiou plytvá. Spresnil, že v energetickej efektívnosti budov je priestor na úsporu až 40 % spotrebovanej energie." vysvetlil s tým, že pri posúdení vplyvu na klímu sa hlavne relatívne lacné varianty ako zemný plyn a biomasa javia ako "".