Europoslanci zo SR upozornili na potrebu pravidiel pre kryptoaktíva

Brusel/Štrasburg 23. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu hovorili s predstaviteľmi Európskej komisie o globálnych pravidlách pre kryptoaktíva vrátane ochrany investorov, boja proti finančnej kriminalite a podpory konkurencieschopnosti EÚ. O možnej regulácii kryptomien sa pre TASR vyjadrili aj slovenskí europoslanci.



EÚ presadzuje pravidlá týkajúce sa kryptomien s cieľom zabezpečiť ochranu spotrebiteľov a investorov pred manipuláciou s trhom a finančným zločinom a zaistiť vysledovateľnosť transakcií s kryptomenami rovnakým spôsobom ako pri tradičných prevodoch peňazí.



Poslancov zaujímalo, či sú tieto pravidlá účinné aj v celosvetovom meradle a debatovalo sa aj o inováciách v oblasti digitálnych financií v EÚ a ich konkurencieschopnosti v porovnaní s globálnymi aktérmi. Viacero europoslancov zdôraznilo aj potrebu zníženia vysokej uhlíkovej stopy, ktorá vzniká pri ťažení kryptomien.



TASR v tejto súvislosti oslovila slovenských poslancov z viacerých politických frakcií, odpovedali dvaja.



Ľudovít Ódor (PS/Obnovme Európu) z výboru pre hospodárske a menové veci povedal, že treba privítať snahy o to, aby bola EÚ svetovým lídrom pri tvorbe pravidiel pre kryptoaktíva.



"Ak bude táto regulácia kvalitná, nové európske štandardy sa môžu stať celosvetovými, čo by pomohlo európskym spoločnostiam v konkurencieschopnosti v tomto segmente. Potrebujeme, aby únia v tomto ohľade podnikla kroky voči iným medzinárodným organizáciám," uviedol. Dodal tiež, že treba zabrániť zneužívaniu kryptoaktív na vyhýbanie sa daňovej povinnosti alebo na kriminálnu činnosť a upozornil, že strana, ktorú zastupuje, má taktiež záujem na znížení vysokej uhlíkovej stopy kryptomien.



Kvestorka europarlamentu Miriam Lexmann (KDH/EPP), ktorá je členkou výboru pre medzinárodný obchod, pripomenula, že legislatíva, týkajúca sa ochrany spotrebiteľa i boja proti zneužívaniu kryptomien na krytie kriminálnej činnosti, len nedávno vstúpila do platnosti.



"Určite preto nepovažujem za vhodné prichádzať s ďalšou reguláciou. Na dôkladnú ochranu vkladov a spotrebiteľov v tomto kontexte je samozrejme dôležité vyhodnocovať efektívnosť doterajšej legislatívy. Monitorovanie situácie je nevyhnutné aj vzhľadom k tomu, že spôsoby nekalých praktík sa neustále menia a vyvíjajú," odkázala poslankyňa.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)