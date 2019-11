Slovenskí europoslanci: V digitálnom zdaňovaní treba spravodlivosť

Bratislava 8. novembra (TASR) – V digitálnom zdaňovaní je potrebné nastaviť spravodlivý systém. Zhodli sa na tom europoslanci Robert Hajšel (Smer-SD), Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) aj Ivan Štefanec (KDH) v rámci podujatia o aktuálnych európskych otázkach, ktoré organizovala Americká obchodná komora v SR (AmCham), Euractiv Slovensko a Republiková únia zamestnávateľov.



Podľa Hajšela musí mať EÚ odvahu bojovať aj s technologickými gigantmi a presadiť ich zdaňovanie. "Jednoducho, tie dane treba tak nastaviť, aby to bolo stále prijateľné aj pre nich, ale zároveň, aby z toho mal aj efekt finančný rozpočet EÚ," poznamenal s tým, že po zavedení takéhoto digitálneho zdaňovania by mohli pribudnúť do rozpočtu rádovo miliardy eur, ktoré by sa mohli využiť na zvyšovanie konkurencieschopnosti napríklad v rámci digitálnej agendy.



Hojsík je tiež za to, aby platila daňová spravodlivosť. Skonštatoval, že digitálne giganty sú jedným z negatívnych prípadov, pretože si dokázali nájsť spôsoby, ako si znížiť daňové zaťaženie. Aj preto, že digitálny svet "veľmi málo pozná hranice", Únia podľa neho musí postupovať jednotne.



Štefanec skonštatoval, že nie je za zvyšovanie daní či zavádzanie nových daní. "Pretože nemôžeme brániť rozvoju a zdaňovať úspech. Ja som za férovejšie zdaňovanie, za to, aby giganty, ktoré zarábajú v jednotlivých krajinách, aby tam platili aj dane," zdôraznil. Súčasná situácia je podľa neho nespravodlivá. "Potrebujeme zmeniť pravidlá pre zdaňovanie na európskej úrovni," dodal s tým, že aj veľké firmy by mali platiť daň z príjmu v krajinách, kde zisk vytvárajú.



Hajšel verí, že práve v tomto volebnom období sa podarí urobiť v tejto veci rozhodný krok. Štefanec však o tom nie je presvedčený. "Keďže v daňovej oblasti máme zatiaľ právo veta, tak tá dohoda je zatiaľ v nedohľadne," podotkol.



Pre zachovanie a zlepšenie konkurencieschopnosti by mala podľa europoslancov EÚ urobiť určité opatrenia. "V ďalšom období potrebujeme nastaviť nanovo spoločné vzťahy so Spojenými štátmi americkými a Čínou. Čiže potenciál pre konkurencieschopnosť veľmi závisí aj od dobrých obchodných dohôd," myslí si Štefanec. Zdroj konkurencieschopnosti vidí aj vo fungujúcom spoločnom trhu, ale aj vo vybudovaní kapitálovej únie. Práve digitalizácia však bude podľa neho "jazýčkom na váhach".



Veľkou príležitosťou pre Slovensko a celú Európu je podľa Hojsíka stať sa lídrom v zelených technológiách. Konkurencieschopnosť však závisí aj od toho, ako sa EÚ postaví ku globálnym výzvam. "Pokiaľ sa budeme snažiť tváriť, že potrebujeme robiť veci ako doteraz, pokiaľ sa nebudeme chcieť ako Európa zmeniť, tak nás krajiny ako Čína naozaj predbehnú a tú konkurencieschopnosť stratíme," upozornil.



Ak EÚ bude pokračovať rozumnou cestou pri presadzovaní svojich cieľov, pokiaľ ide napríklad o klimatické zmeny, a zároveň zachovávať sociálny model, môže podľa Hajšela EÚ napĺňať svoje ciele aj v oblasti zachovania a upevnenia konkurencieschopnosti.