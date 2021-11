Slovenskí europoslanci vítajú daňovú povinnosť pre nadnárodné firmy

Europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko), archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Brusel 11. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok schválil novú legislatívu, ktorá s cieľom obmedziť daňové úniky prinúti nadnárodné spoločnosti otvorene informovať o daniach zaplatených v každom členskom štáte EÚ. Túto iniciatívu privítali aj slovenskí europoslanci. Podniky s daňovou povinnosťou v EÚ budú musieť splniť prvé ustanovenia tejto smernice do polovice roka 2024.Monika Beňová z frakcie socialistov (S&D) spresnila, že v praxi to znamená, že veľké korporácie a ich dcérske podniky budú musieť zverejňovať výšku daní zaplatených v členských krajinách EÚ, ako aj mimo nej, čím štáty aj verejnosť získajú prístup k informáciám o ich miere zdanenia.zdôraznila.Dodala, že cieľom je zamedziť týmto firmám v presúvaní platenia daní do štátov, kde majú preukázateľne menej zamestnancov a obchodných činností a výrazne menšiu daňovú záťaž. Ako uviedla, keď korporácie odvedú na daniach menej peňazí, tie potom chýbajú pri investíciách do infraštruktúry či v systémoch sociálneho a zdravotného zabezpečenia.odkázala Beňová.Ivan Štefanec zo skupiny európskych ľudovcov (EPP) pripomenul, že europarlament robí mnohé aktivity na zamedzenie daňových únikov a jednou z nich je aj zavedenie každoročných správ o plnení daňových povinností pre nadnárodné spoločnosti.povedal.Správy mapujúce daňové činnosti korporácií päť rokov dozadu podľa neho pomôžu pri odhaľovaní prípadných daňových únikov a zlepšia prípravu novej daňovej legislatívy.vysvetlil.Štefanec zdôraznil, že boj proti daňovým únikom je dlhodobá práca, pričom EP už presadil veci ako napríklad povinnú výmenu informácií medzi daňovými úradmi krajín EÚ. Dodal, že ďalším logickým krokom je užšia spolupráca v tejto oblasti aj s krajinami mimo EÚ.Martin Hojsík z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) priznal, že nová legislatíva zavádzajúca správy o zverejňovaní daňovej povinnosti nadnárodných firiem v členských krajinách EÚ je podľa neho. Želal by si, aby stanovený strop ročného obratu bol oveľa nižší ako 750 miliónov eur.opísal situáciu.Spresnil, že ak chcú veľké nadnárodné firmy fungovať v EÚ, na najvýznamnejšom svetovom trhu, ktorý si dovolí ich výrobky a služby, tak je férové od nich požadovať, aby platili férové dane, aby sa túto povinnosť nepokúšali obchádzať rôznymi právnymi kľučkami.(spravodajca TASR Jaromír Novak)