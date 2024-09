Slovenskí europoslanci vítajú dialóg o európskom poľnohospodárstve

Brusel/Štrasburg 17. septembra (TASR) - Na úvod septembrového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu (EP) sa europoslanci zaoberali závermi strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ. K téme sa pre spravodajcu TASR vyjadrili aj niektorí slovenskí europoslanci.



Poslanci v pléne diskutovali s eurokomisárkou pre finančné služby Mairead McGuinnessovou o hlavných výzvach a politických možnostiach na zabezpečenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora EÚ.



Strategický dialóg vedený pracovnou skupinou expertov vznikol ako reakcia Európskej komisie (EK) na protesty a demonštrácie poľnohospodárov z európskych krajín zo začiatku tohto roka.



Česká europoslankyňa Veronika Vrecionová, šéfka Výboru EP pre poľnohospodárstvo (AGRI) uviedla, že očakávala riešenia na zníženie byrokracie a prípravu EÚ na rozšírenie, namiesto toho je správa výzvou na míňanie viac peňazí bez konštruktívnych návrhov.



"Bolo by lepšie, keby správa menej propagovala rastlinné potraviny a nesnažila sa meniť stravovacie návyky ľudí. Bolo by lepšie, keby sa do konzultácií zapojili skôr farmári než mimovládne organizácie," upozornila.



Poslankyňa Katarína Roth Neveďalová (Smer-SD), členka výboru AGRI, ocenila, že vznikol štruktúrovaný dialóg o budúcnosti agropolitiky, ktorý hovorí o potrebných zmenách.



"Farmári nám ukázali, že keď vyjdú do ulíc, tak vieme zmeniť legislatívu, aby pomáhala ľuďom," uviedla. V dokumente, o ktorom diskutovali europoslanci, sú podľa nej aj nezmyselné a hlúpe návrhy, napríklad obmedzenie živočíšnej výroby.



"Som rada, že Európska komisia podporila návrhy, že v novej legislatíve sa nebude obmedzovať živočíšna výroba. Takisto som hovorila, že našim poľnohospodárom pomôžeme, ak vyrovnáme východné a západné časti EÚ, že dorovnáme platby poľnohospodárom, aby boli konkurencieschopní," vysvetlila. Návrhy pracovnej skupiny o potrebe diverzifikácie a inovácií v agrosektore sa podľa nej nemôžu realizovať bez väčších investícií do poľnohospodárstva a pomoci pre malých farmárov a regióny, aby si udržali mladých ľudí, a aby EÚ nedovážala lacné potraviny z cudziny, ale radšej podporila lokálnu výrobu.



Michal Wiezik (PS), náhradník vo výbore AGRI, pripomenul, že do strategického dialógu, ktorý vníma veľmi pozitívne, bolo zapojených 29 autorít a pripravili dokument, ktorý analyzuje, čomu súčasné poľnohospodárstvo čelí.



"Konštatujú, že treba posilniť pozíciu farmárov a vytvoriť férové podmienky v hodnotovom reťazci pre tých, ktorí produkujú naše potraviny. Takisto pomoc farmárom má byť adresná a adresovaná tým, ktorí ju najviac potrebujú," povedal. Ocenil najmä to, že správa zdôrazňuje potrebu agrosektoru reagovať na klimatickú krízu, stratu biodiverzity, znečistenie a dbá aj na lepšie životné podmienky chovaných zvierat.



"To znamená lepšiu pripravenosť na sucho, zabezpečiť zdravú pôdu a vitálne opeľovače," vysvetlil.



Monika Beňová (Smer-SD) tvrdí, že protesty farmárov boli preto, že eurokomisia svojimi krokmi dlhodobo ohrozovala ich živobytie a konkurencieschopnosť. "Záverečná správa zo strategického dialógu nedostatočne reaguje na viaceré problémy, ktorým agrosektor čelí. Je pritom kľúčové viac počúvať argumenty poľnohospodárov a dôsledne ich zohľadňovať pri tvorbe nových politík," uviedla Beňová.



Tvrdí, že treba spravodlivejšie nastaviť systém platieb a zosúladiť podmienky a regulácie platiace pre našich poľnohospodárov s tými, ktoré majú poľnohospodári vo svete, čo sa týka aj "často nasilu pretláčaných environmentálnych pravidiel".



(spravodajca TASR Jaromír Novak)