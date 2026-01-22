< sekcia Ekonomika
Slovenskí europoslanci vítajú návrh na 28. režim pre podniky
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 22. januára (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (20. 1.) prijali sériu odporúčaní, ktoré sa majú stať súčasťou návrhu Európskej komisie na nový právny rámec na podporu inovačných spoločností v Európskej únii, známy aj ako 28. právny režim. K tomuto návrhu sa pre TASR vyjadrili aj niektorí slovenskí europoslanci.
Ľudovít Ódor (PS) ako spravodajca EP pre daňové otázky 28. právneho režimu vyjadril presvedčenie, že tento návrh je krok správnym smerom. „V Únii za posledných 50 rokov nevznikol žiaden startup, ktorý by tu zostal a vyrástol na naozaj veľkú globálnu technologickú spoločnosť. Víťazné digitálne trhy berú takmer všetko. Majú jednotný trh, kým Európa stále hrá podľa 27 pravidiel na 27 ihriskách. Harmonizovať pravidlá v 27. krajinách by trvalo desaťročia, ak by sa to vôbec podarilo. Ak chceme uspieť v globálnej konkurencii s USA a Čínou, musíme na to ísť inak,“ opísal situáciu.
Branislav Ondruš (Hlas-SD) vyjadril podporu vytvárania vhodných podmienok pre európske technologické startupy, ale pripomenul, že patrí k tým európskym zákonodarcom, ktorí vyjadrujú vážne obavy z toho, že 28. právny režim môže ohroziť suverenitu členských štátov v dôležitých právnych záležitostiach. „Nesúhlasím, aby pre akúkoľvek firmu podnikajúcu na Slovensku neplatil náš Zákonník práce, aby akúkoľvek firmu na nemohol kontrolovať náš Inšpektorát práce a podobne. Nie je možné, aby nejaký akože špeciálny právny režim EÚ umožnil firmám na Slovensku ignorovať naše právne predpisy, ktoré chránia pracujúcich pred bezohľadným vykorisťovaním. Už tak majú naši pracujúci neraz veľký problém domôcť sa svojich práv,“ uviedol Ondruš.
Upozornil, že vlani nehlasoval v EP za posilnenie práv slovenských zamestnancov v nadnárodných korporáciách, aby boli teraz niektoré z nich odbremenené povinností voči svojim pracovníkom. „Dlhodobo odmietam posilňovanie konkurencieschopnosti našich firiem na úkor zamestnancov a ich rodín a už vôbec nemôžem podporiť, aby sa v Európe rozšírili vykorisťovateľské praktiky, ktoré poznáme z USA. Očakávam, že Európska komisia zoberie pripomienky a výhrady Európskeho parlamentu veľmi vážne, lebo v opačnom prípade bude čeliť tuhému odporu zo strany tých europoslancov, ktorí vždy stoja na strane pracujúcich, a nie korporácií,“ odkázal.
Podpredseda EP Martin Hojsík (PS) ocenil, že odporúčania EP znamenajú pozitívny posun v tejto téme. „Konečne sa v tejto oblasti hýbeme dopredu. Dlhodobo v europarlamente presadzujem lepšie podmienky pre európske startupy a toto je dôležitý krok vpred. Keď sa ho podarí dotiahnuť, zjednoduší startupom prístup k investíciám, zlepší fungovanie naprieč celou Európou a zabráni tak odchodu mnohých z nich zo Slovenska aj z EÚ,“ vysvetlil.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)