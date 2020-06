Slovenskí europoslanci vítajú preverenie rušivých vplyvov na trhu

Brusel 18. júna (TASR) – Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu oceňujú, že Európska komisia v stredu predstavila stratégiu, ktorá sa zaoberá rušivými vplyvmi zahraničných subvencií na jednotnom trhu EÚ. Podľa viacerých slovenských europoslancov ide o základné línie plánu, ktorý má ochrániť európske spoločnosti pred agresívnym preberaním napríklad zo strany Číny.



Europoslanec Ivan Štefanec (KDH) a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane (EPP) pre TASR uviedol, že je potrebné konať okamžite a hoci momentálne nehrozí preberanie európskych firiem čínskou stranou, treba „byť ostražití" pred konkurenciou z Ázie.



„Čína nielenže stála pri zrode súčasnej zdravotnej krízy, ale ju aj zneužíva na agresívnu ekonomickú politiku voči európskym spoločnostiam s cieľom ich ovládnuť. To nemôžeme pripustiť a potrebujeme okamžite prijať potrebné ochranné opatrenia. Komisia v tomto prípade koná pomaly, pretože Čína nebude čakať, kým ukončíme diskusiu o možných krokoch. Žiadame, aby nám boli v čo najkratšom čase predložené konkrétne legislatívne návrhy," odkázal Štefanec.



Poslanec Miroslav Číž (Smer-SD) z frakcie socialistov a demokratov upozornil, že v dnešnej dobe je potrebné viac ako kedykoľvek predtým nájsť správnu rovnováhu medzi otvorenosťou EÚ voči zahraničným investíciám a vhodnými nástrojmi na ich preverovanie za účelom ochrany strategických odvetví.



Pripomenul, že v súvislosti s koronakrízou existuje zvýšené riziko pokusov o získanie kapacít v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo súvisiacich odvetví, ako sú výskumné zariadenia pre vývoj vakcín, prostredníctvom priamych zahraničných investícií. Krajiny EÚ by preto mali vytvoriť systém preverovania zahraničných investícií na národnej úrovni v súlade s pravidlami EÚ.



„Priame zahraničné investície sú na jednej strane potrebné na oživenie nášho hospodárstva, no ak sú škodlivé, majú potenciál ho ešte viac oslabiť, napríklad, ak sú priame zahraničné investície cielené na strategické aktíva ako technologické know-how," vysvetlil Číž.



Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) z liberálnej skupiny Obnovme Európu skonštatoval, že ide o veľké riziko pre EÚ a jej firmy a podnikateľov, ktorí postihnutí recesiou po koronakríze nebudú mať dostatok kapitálu, čo môžu využiť veľké a bohaté čínske firmy. Tie, ako upozornil, sú neraz napojené na tajné služby a armádu. Môžu investovať v EÚ a odkúpiť podniky strategické pre európsky priemysel a ekonomiku, ktoré sú dôležité z hľadiska vývoja moderných a konkurencieschopných technológií.



„EU musí byť schopná brániť svoju ekonomiku. Je na to veľa nástrojov a na stole je aj návrh Európskej komisie, ktorý dúfam, že schválime. Ide o férovosť na našom jednotnom trhu. Máme pravidlá, aby členské štáty EU nemohli dotovať firmy, lebo to deformuje konkurenčné prostredie, tak prečo nemať tie isté pravidlá aj pre zahraničné firmy. A teraz nejde len o Čínu, ale o akékoľvek tretie krajiny," odkázal Šimečka.