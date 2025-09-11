< sekcia Ekonomika
Slovenskí europoslanci vítajú prínos o obehovom hospodárstve pre autá
Cieľom nových pravidiel je podporiť prechod automobilového sektora na obehové hospodárstvo.
Autor TASR
Brusel/Štrasburg 11. septembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok (9. 9.) odobrili návrh nových pravidiel EÚ o obehovom hospodárstve, ktoré sa budú vzťahovať na celý životný cyklus vozidla od návrhu až po konečné spracovanie po skončení životnosti. Spravodajca TASR z Bruselu k tejto téme oslovil slovenských europoslancov z viacerých politických strán a frakcií EP, odpovede zaslali len niektorí.
Cieľom nových pravidiel je podporiť prechod automobilového sektora na obehové hospodárstvo, a to znížením vplyvu na životné prostredie spojeného s výrobou a spracovaním vozidiel po skončení životnosti a posilnením udržateľnosti priemyslu recyklácie automobilov v Európe.
Miriam Lexmann (EPP/KDH) ocenila, že schválená legislatíva nastavuje realistické ciele a dostatočnú flexibilitu pre výrobcov čo sa týka obehového hospodárstva, najmä recyklácie.
„Ako problematický vidím článok o takzvanom šrotovnom a procese výberu poplatkov, ktorý by mohol negatívne vplývať na výrobcov a užívateľov automobilov,“ uviedla. Pripomenula, že na Slovensku v automobilovom priemysle pracuje okolo štvrť milióna ľudí, a preto má zákon obrovský vplyv na ich živobytie. „Je nevyhnutné, aby sa Únia sústredila na kľúčové body, ku ktorým sa zaviazala, teda prehodnotenie zákazu spaľovacích motorov, zníženie administratívnej záťaže podnikov a na racionálny prístup ku klimatickým cieľom a elektromobilite. Jedine tak pomôžeme priemyslu a ochránime pracovné miesta, a tým živobytie našich občanov,“ odkázala.
Ľubica Karvašová (RE/PS) podporila tieto opatrenia, pretože sú podľa nej potrebné moderné pravidlá pre automobilový sektor, jeden z pilierov ekonomiky EÚ.
„Každý rok u nás zaniknú milióny vozidiel a v nich sa strácajú cenné suroviny. Nové nariadenie umožňuje väčšiu recykláciu, menej byrokracie a posilnenie konkurencieschopnosti automobiliek. Zároveň však musíme dbať na férovú implementáciu. Pre krajiny ako Slovensko, kde veľkú časť trhu tvoria jazdené autá dovezené z iných štátov, bude zásadné, aby systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov fungoval spravodlivo,“ vysvetlila. To znamená, že náklady nemôžu padať len na krajiny dovozu. Musia byť rozdelené tak, aby sa zodpovednosť niesla tam, kde auto vzniklo. Toto bude kľúčová podmienka pre úspešnú implementáciu aj na Slovensku.
