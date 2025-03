Slovenskí europoslanci vítajú priority v oblasti zamestnanosti

Brusel/Štrasburg 13. marca (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu (12. 3.) v Štrasburgu prijali uznesenie o prioritách v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí. Slovenskí poslanci oslovení TASR privítali priority v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a poukázali aj na nedostatky v tejto oblasti.



Uznesenie EP okrem iného zdôrazňuje dôležitosť zníženia administratívnej záťaže pre podniky pri zabezpečení existujúcich pracovných a sociálnych noriem.



Podpredseda EP Martin Hojsík (Obnovme Európu/PS) na otázku, či považuje za dostatočné a prínosné prebiehajúce debaty na zaistenie a udržateľnosť zamestnanosti v krajinách EÚ odpovedal, že sú dôležité, ale nie dostatočné.



"V európskom semestri sa hodnotí progres členských krajín predovšetkým smerom k dohodnutým ekonomickým cieľom. Udržateľnosť stojí však aj na sociálnom a ekologickom pilieri. Potrebujeme ich hodnotiť spoločne tak, aby sme napredovali vo všetkých týchto troch oblastiach. Dôstojná a slušne platená práca je dôležitá podobne ako konkurencieschopnosť či zdravé životné prostredie," opísal situáciu.



Poslankyňa Monika Beňová (nezaradená/Smer-SD) v tejto súvislosti podotkla, že rozvoj ľudského kapitálu je jednou zo základných podmienok pre posilňovanie konkurencieschopnosti Európskej únie a ocenila, že plénum EP sa zaoberá možnosťami zlepšovania odbornej prípravy a posilňovania kvalifikácie zamestnancov.



"Nedostatok odborných pracovníkov je problémom, ktorému čelia viaceré hospodárske odvetvia v rámci členských štátov EÚ. Začína sa to už pri vzdelávaní, keď sa mladí ľudia často zameriavajú na štúdium odborov a disciplín s menšou pridanou hodnotou," vysvetlila poslankyňa a dodala, že to obmedzuje možnosti uplatnenia sa na trhu práce.



Zdôraznila, že aj preto je dôležité vytvoriť im podmienky na priebežné zvyšovanie ich zručností, ako aj možnosti na prípadnú rekvalifikáciu tak, aby sa dokázali efektívne prispôsobovať meniacim sa podmienkam na trhu práce.



"Cieľom je ochrana existujúcich pracovných miest, no zároveň aj zjednodušenie adaptácie zamestnancov pri vzniku nových. Potrebujeme odstraňovať rozdiely medzi zručnosťami zamestnancov a potrebami zamestnávateľov. Tí musia byť zároveň schopní efektívne lákať, rozvíjať a udržať si talentovaných pracovníkov," odkázala Beňová.



Za uznesenie o prioritách v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí zahlasovalo 351 poslancov, 260 bolo proti a 70 sa zdržalo hlasovania. Hlavným odkazom EP pre Európsku komisiu je, aby fiškálne politiky v rámci európskeho semestra zabezpečili, že investície budú v súlade s udržateľným rastom a Európskym pilierom sociálnych práv, najmä pokiaľ ide o dostupné bývanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie vrátane rozvoja zručností.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)