Slovenskí europoslanci vítajú zaradenie REPowerEU do plánov obnovy

Brusel 11. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) vo štvrtok v Bruseli podporil zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov obnovy a odolnosti, čo by malo zvýšiť nezávislosť EÚ od ruských fosílnych palív. Tento krok podporili aj slovenskí europoslanci.



Robert Hajšel (Smer-SD) v tom vidí zdroje nielen na obnoviteľné zdroje energie a zvýšenie energetickej účinnosti, ale aj na projekty, ktoré znížia závislosť od dovozu fosílnych palív. "Treba rozširovať interkonektory medzi jednotlivými štátmi, keďže teraz väčšina plynu prúdi v podobe LNG do terminálov a treba ho dopraviť napríklad do strednej Európy, ktorá je od nich vzdialená," uviedol. Obáva sa však, že z týchto zdrojov sa veľa pre strednú Európu a Slovensko neujde. Táto zima je podľa neho zaistená dodávkami plynu a elektriny. Zmeniť to môže princíp solidarity a pomoc s dodávkami iným krajinám, za rozhodujúci však považuje rok 2023. Podľa jeho slov presun nových zdrojov cez REPowerEU však pomôže až neskôr, lebo tento efekt sa dostaví až o pár rokov.



Ivan Štefanec (KDH) ocenil, že EP na zvyšovanie cien energií reaguje podporou REPowerEU, ktoré ponúka domácnostiam dodatočné peniaze k už schváleným plánom obnovy v období do augusta 2023, ale so spätnou platnosťou od februára 2022. "Čiže aj teraz bežiace projekty budú môcť byť prefinancované z týchto zdrojov. To sú dodatočné peniaze na riešenie energetických potrieb. Budú využité na to, aby sme boli menej závislí od ruských fosílnych palív a aby ľudia mohli zatepliť svoje domy, zakúpiť fotovoltiku a tepelné čerpadlá," vysvetlil.



Martin Hojsík (PS) REPowerEU vníma ako väčšiu podporu pre rozvoj zelenej energie a energetickej účinnosti a spôsob ako ľuďom a firmám ušetriť peniaze. "Nie je to len pomoc planéte, snaha chrániť klímu, ale aj výrazne ušetriť a zbaviť nás fosílnych palív z Ruska." spresnil. Jeho odkaz pre slovenskú vládu je, aby využila túto šancu napríklad aj tak, aby nedávala len 50 % finančnej podpory na zateplenie domov, ale sústredila sa najmä na ľudí ohrozených energetickou chudobou, ktorí nikdy nebudú mať zvyšných 50 % financií a ani si ich nedokážu v banke požičať. Ocenil, že sa v EÚ hovorí aj o presunoch financií vo vnútri kapitol plánov obnovy, zároveň však upozornil, že Slováci nesmú zabudnúť na iné reformy v tomto pláne, či už ide o školstvo, nemocnice alebo justíciu, aby vybudovali modernejšiu krajinu.



Peter Pollák (OĽANO) upozornil, že Slovensko patrí medzi krajiny najodkázanejšie na dovoz energií z Ruska, a preto víta každú pomoc, ktorá povedie k diverzifikácii dodávok. "Sme jednou z najviac priemyselných krajín v EÚ, máme silný automobilový priemysel. Každé zdroje do diverzifikácie a budovania zelenej energie budú plusom pre náš priemysel aj domácnosti," odkázal. Slovenský plán obnovy podľa neho obsahuje tieto prvky, ale treba využiť možnosť ich ešte viac rozšíriť.



Monika Beňová (Smer-SD) odkázala, že obmedzovanie dovozu energetických zdrojov z Ruska musí prebiehať postupne, a tak, aby sme ochránili fungovanie hospodárstva a životy ľudí, lebo vysoké ceny energií už dnes zvyšujú riziko nárastu energetickej chudoby. "Na zamedzenie tejto situácie potrebujeme kvalitné európske riešenia, ktoré budú zohľadňovať špecifické potreby jednotlivých členských štátov," uviedla a zdôraznila, že sa pri tom nedá spoliehať na národné plány obnovy, ktoré boli vytvorené ako reakcia na pandémiu, skôr to podľa nej vyžaduje úplne novú kohéznu politiku a veľké množstvo zdrojov.

















(spravodajca TASR Jaromír Novak)