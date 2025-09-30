< sekcia Ekonomika
Slovenskí investori majú novú možnosť
Vyskúšajte obchodovanie cez API s RoboMarkets.
Autor OTS
Bratislava 30. septembra (OTS) - Automatizácia, rýchlosť a profesionálne zázemie. To sú hlavné dôvody, prečo si čoraz viac investorov vyberá obchodovanie prostredníctvom API. Moderná brokerská platforma R StocksTrader od RoboMarkets patrí v tomto smere k priekopníkom – ponúka široké API funkcie a zároveň aj prepojenie na TradingView, čo z nej robí atraktívnu voľbu pre skúsených traderov aj veľkých investorov.
API umožňuje zadávať obchodné príkazy, získavať cenové dáta v reálnom čase, kontrolovať stav účtu alebo budovať vlastné obchodné stratégie bez nutnosti manuálnych zásahov. Vďaka tomu možno obchodovanie posunúť na novú úroveň – od pravidelných automatizovaných nákupov až po komplexné algoritmické stratégie využívané profesionálnymi fondmi.
Na to, ako API v praxi využiť, sa zameriava nový článok z dielne Fintree: „Ako na obchodovanie cez API s RoboMarkets? Základy aj tvorba jednoduchej stratégie“. Čitatelia v ňom nájdu návod, ako získať API kľúč v aplikácii R StocksTrader, ako si vyskúšať prvé dotazy cez Postman alebo ako si zostaviť vlastnú obchodnú stratégiu – napríklad aj s pomocou nástrojov, ako je ChatGPT.
Vďaka prepojeniu na TradingView ide RoboMarkets v ústrety potrebám profesionálnych traderov, ktorí chcú kombinovať robustné analytické nástroje s možnosťou okamžitej exekúcie obchodov. Pre slovenských investorov to znamená dostupnejšiu cestu k obchodovaniu na rovnakej úrovni, akú využívajú veľkí hráči na medzinárodných trhoch.
RoboMarkets – moderný prístup k dlhodobému investovaniu
RoboMarkets Deutschland poskytuje investorom prístup k viac ako 5 000 reálnym akciám a ETF z USA, EÚ, Veľkej Británie a Švajčiarska. Neustále rozširuje svoju ponuku nástrojov. Obchodná platforma umožňuje jednoduché a transparentné investovanie s nízkymi poplatkami a profesionálnymi nástrojmi.
V spolupráci so svojím partnerom Fintree poskytuje RoboMarkets Deutschland nielen technické riešenia, ale aj vzdelávanie a podporu pre tých, ktorí chcú budovať svoje finančné aktíva premysleným, dlhodobým a transparentným spôsobom.
Prevádzkovateľ platformy RoboMarkets uvádza, že jeho informácie nepredstavujú investičné poradenstvo, a poskytuje klientom dôležitý dokument s názvom Upozornenie na riziká. RoboMarkets varuje, že investovanie so sebou nesie riziko straty kapitálu.
Kontakt pre médiá: Fintree Media Relations – info@fintree.cz
UPOZORNENIE: Upozorňujeme čitateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah, obrazový aj textový, nesie zodpovednosť zadávateľ.