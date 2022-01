Slovenskí maloobchodníci chcú naspäť režim základ i kratšiu karanténu

Bratislava 12. januára (TASR) – Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) žiada o urýchlenú zmenu pravidiel a prístup do maloobchodných prevádzok v režime základ bez výrazného obmedzenia. Neesenciálne obchody a služby totiž stále musia fungovať v režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19). Iniciatíva tak reaguje na opatrenia, ktoré v stredu schválila vláda. Tvrdí, že maloobchodné prevádzky nie sú rizikom.



"Odborníci potvrdzujú, že maloobchodné prevádzky, kde si zákazník nedáva dolu respirátor a dodržiava hygienické opatrenia, nie sú žiadnym rizikom," skonštatoval predseda ISKM Daniel Krakovský. Maloobchodníci tvrdia, že aj napriek lockdownom sa nepreukázala rizikovosť ich prevádzok, pričom v režime bez kontroly fungujú esenciálne obchody prakticky od začiatku.



"Štát na jednu stranu prevádzky obmedzuje a znižuje im počet zákazníkov, ktorí do nich môžu vstúpiť, na druhú stranu sa tvári, že toto obmedzenie nie je tak výrazné, aby musel prísť s kompenzáciami," podotkol Krakovský. Štát podľa jeho slov pred časom zrušil opatrenie 3B, ktoré reflektovalo na pokles tržby, preniesol náklady z pandemických PN na zamestnávateľov a dotáciu na nájomné v aktuálnej vlne môže získať iba minimum subjektov kvôli zle nastaveným podmienkam.



Iniciatíva zároveň poukázala na to, že maloobchod, služby, ale aj gastro sa v poslednom období stretávajú s čoraz väčším výpadkom zamestnancov z dôvodu karantény. Príchodom variantu omikron sa podľa ISKM tento problém stal ešte vážnejším a môže dočasne ohroziť schopnosť mať prevádzky otvorené. Žiadajú preto o skrátenie karantény zo súčasných desať na päť dní. Zároveň v rámci podpory zamestnávateľov tiež žiadajú o návrat pandemických PN tak, aby ich uhrádzal štát, prípadne aby tieto mohli byť kryté prostredníctvom opatrenia 3A z Prvej pomoci plus.