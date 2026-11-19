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SLOVENSKÍ MILIONÁRI: Čo ukázal prieskum o ich majetku za posledný rok?
Tohtoročný prieskum poukázal aj na meniaci sa pohľad na bohatstvo.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Za uplynulých dvanásť mesiacov zhodnotilo svoj majetok 83 % slovenských milionárov. Charakteristická je pre nich v súčasnosti rekordná dôvera v akciové trhy, rastúci význam medzigeneračného odovzdávania majetku aj meniace sa priority, keď popri financiách venujú čoraz väčšiu pozornosť zdraviu a osobnému času. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu J&T Banka Wealth Report 2026, ktorý vo štvrtok prezentovali predstavitelia banky.
Rast majetku o viac ako 10 % zaznamenalo podľa prieskumu za uplynulý rok 28 % slovenských milionárov. Ďalším 55 % respondentov vzrástla hodnota majetku o 2 až 9 %. Pozitívne očakávania pretrvávajú aj do nasledujúcich dvanástich mesiacov, keď ďalší rast majetku predpokladá 78 % opýtaných.
„Dorastá nám nová mladšia generácia dolárových milionárov. Sú to ľudia, ktorí nadobudli svoj majetok v skoršom veku, to znamená, že majú pred sebou ešte dostatočne dlhý investičný horizont, aby boli ochotní podstupovať vyššie riziko a vstupovať aj do rizikovejších investícií,“ priblížila na tlačovej konferencii riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.
Pripomenula, že zahraničné akcie, ako aj investície do private equity vzrástli za rok dvojciferným tempom. „To je zhruba tých 28 %, ktorí mali zhodnotenie na svojom portfóliu viac ako 10 %. Aj zhodnotenie medzi 2 až 10 %, ktoré má viac ako polovica opýtaných, je veľmi slušné číslo, napriek tomu, v akom nepriaznivom ekonomickom prostredí sa hlavne na Slovensku momentálne pohybujú,“ konštatovala Macaláková.
Investíciou s najatraktívnejším očakávaným zhodnotením zostávajú podľa prieskumu akcie zahraničných spoločností. Tento rok ich označilo rekordných 63 % respondentov, čo predstavuje medziročný nárast o deväť percentuálnych bodov (p. b.). Silné postavenie si udržiava aj private equity, od ktorého očakáva najzaujímavejšie zhodnotenie 48 % milionárov. Výrazne oslabila dôvera v zlato a kryptomeny, zatiaľ čo atraktivita korporátnych dlhopisov vzrástla.
Priaznivý vývoj osobného bohatstva podľa prieskumu kontrastuje s negatívnym hodnotením domácej ekonomiky, keď až 64 % respondentov považuje neefektívne fungovanie štátu za najväčšiu ekonomickú a politickú hrozbu pre zachovanie a rozvoj svojho majetku. Významnou hrozbou zostáva pre nich aj vysoké daňové zaťaženie, ktoré uvádza takmer polovica.
Jednou z významných tém sa pre slovenských milionárov stáva medzigeneračný transfer bohatstva. O jeho odovzdaní ďalšej generácii už premýšľalo 82 % respondentov, konkrétny plán má však pripravený iba 27 % z nich. Za dôležitú súčasť nástupníctva považujú zachovanie dobrých rodinných vzťahov, prípravu nástupcov aj kvalitné vzdelanie detí, ktoré im umožní samostatne rozhodovať o budúcnosti rodinného majetku.
Umelú inteligenciu považuje za prínos pre pracovný a osobný život 80 % slovenských milionárov. Jej rastúce využívanie však sprevádzajú aj obavy zo spoločenských dôsledkov, najmä z negatívneho vplyvu na dôveru v spoločnosť a demokraciu. Pri investovaní si naďalej udržiava rozhodujúce postavenie ľudská odbornosť, keď bankára označuje za hlavný zdroj informácií 60 % opýtaných.
Tohtoročný prieskum poukázal aj na meniaci sa pohľad na bohatstvo. Zdravý životný štýl sa snaží viesť 92 % slovenských milionárov, 74 % je ochotných investovať väčšie sumy do svojho zdravia a kondície a 73 % sa zaujíma o dlhovekosť. Pracovné vyťaženie v prospech osobného života vedome obmedzilo 71 % respondentov.
Rast majetku o viac ako 10 % zaznamenalo podľa prieskumu za uplynulý rok 28 % slovenských milionárov. Ďalším 55 % respondentov vzrástla hodnota majetku o 2 až 9 %. Pozitívne očakávania pretrvávajú aj do nasledujúcich dvanástich mesiacov, keď ďalší rast majetku predpokladá 78 % opýtaných.
„Dorastá nám nová mladšia generácia dolárových milionárov. Sú to ľudia, ktorí nadobudli svoj majetok v skoršom veku, to znamená, že majú pred sebou ešte dostatočne dlhý investičný horizont, aby boli ochotní podstupovať vyššie riziko a vstupovať aj do rizikovejších investícií,“ priblížila na tlačovej konferencii riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.
Pripomenula, že zahraničné akcie, ako aj investície do private equity vzrástli za rok dvojciferným tempom. „To je zhruba tých 28 %, ktorí mali zhodnotenie na svojom portfóliu viac ako 10 %. Aj zhodnotenie medzi 2 až 10 %, ktoré má viac ako polovica opýtaných, je veľmi slušné číslo, napriek tomu, v akom nepriaznivom ekonomickom prostredí sa hlavne na Slovensku momentálne pohybujú,“ konštatovala Macaláková.
Investíciou s najatraktívnejším očakávaným zhodnotením zostávajú podľa prieskumu akcie zahraničných spoločností. Tento rok ich označilo rekordných 63 % respondentov, čo predstavuje medziročný nárast o deväť percentuálnych bodov (p. b.). Silné postavenie si udržiava aj private equity, od ktorého očakáva najzaujímavejšie zhodnotenie 48 % milionárov. Výrazne oslabila dôvera v zlato a kryptomeny, zatiaľ čo atraktivita korporátnych dlhopisov vzrástla.
Priaznivý vývoj osobného bohatstva podľa prieskumu kontrastuje s negatívnym hodnotením domácej ekonomiky, keď až 64 % respondentov považuje neefektívne fungovanie štátu za najväčšiu ekonomickú a politickú hrozbu pre zachovanie a rozvoj svojho majetku. Významnou hrozbou zostáva pre nich aj vysoké daňové zaťaženie, ktoré uvádza takmer polovica.
Jednou z významných tém sa pre slovenských milionárov stáva medzigeneračný transfer bohatstva. O jeho odovzdaní ďalšej generácii už premýšľalo 82 % respondentov, konkrétny plán má však pripravený iba 27 % z nich. Za dôležitú súčasť nástupníctva považujú zachovanie dobrých rodinných vzťahov, prípravu nástupcov aj kvalitné vzdelanie detí, ktoré im umožní samostatne rozhodovať o budúcnosti rodinného majetku.
Umelú inteligenciu považuje za prínos pre pracovný a osobný život 80 % slovenských milionárov. Jej rastúce využívanie však sprevádzajú aj obavy zo spoločenských dôsledkov, najmä z negatívneho vplyvu na dôveru v spoločnosť a demokraciu. Pri investovaní si naďalej udržiava rozhodujúce postavenie ľudská odbornosť, keď bankára označuje za hlavný zdroj informácií 60 % opýtaných.
Tohtoročný prieskum poukázal aj na meniaci sa pohľad na bohatstvo. Zdravý životný štýl sa snaží viesť 92 % slovenských milionárov, 74 % je ochotných investovať väčšie sumy do svojho zdravia a kondície a 73 % sa zaujíma o dlhovekosť. Pracovné vyťaženie v prospech osobného života vedome obmedzilo 71 % respondentov.