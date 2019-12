Slovenskí milionári minulý rok zbohatli, tí svetoví zarobili menej

Bratislava 2. decembra (TASR) - Slovenský dolárový milionár v minulom roku zhodnotil svoj majetok o 2 až 9 %. Odchyľoval sa tak od vývoja vo svete, kde celkové bohatstvo najbohatších ľudí mierne pokleslo. Vyplýva to z prieskumu J&T Banka Wealth Report 2019.



Viac ako tri štvrtiny slovenských dolárových milionárov podľa tohto prieskumu v minulom roku zbohatli. Výrazný nárast majetku o viac ako 10 % hlásila takmer pätina z nich. Ďalších 18 % bohatých tvrdilo, že hodnota ich bohatstva stagnovala.



Dolárovým milionárom vo svete sa pritom v roku 2018 nedarilo. Prvýkrát po siedmich rokoch ich celkové bohatstvo pokleslo podľa World Wealth Report 2019 od spoločnosti Capgemini o 2,9 %, teda o dva bilióny dolárov (2,6 bilióna eur). Štvrtinu z tejto sumy stratili európski milionári, ktorých počet klesol o 0,5 % pri poklese ich majetku o 3,1 %.



Podobné závery ukázal aj World Ultra Wealth Report 2019, ktorý zistil, že v minulom roku kleslo bohatstvo milionárov s majetkom aspoň 30 miliónov dolárov o 1,7 %, pričom v Európe to bolo o jedno percento. Príčinou poklesu bohatstva svetových milionárov boli turbulencie na finančných trhoch. Hlavné triedy aktív vlani skončili v rekordne červených číslach. Stála za tým kombinácia nervozity okolo obchodnej vojny, obáv zo spomaľovania sa svetovej ekonomiky, stres z menej uvoľnenej menovej politiky Fedu, ako aj otázniky okolo vývoja politiky v Európe na čele s Talianskom a pri nejasnostiach okolo brexitu. Mierne zisky dokázali spolu s hotovosťou priniesť len štátne dlhopisy USA a eurozóny. "Hlavným ťahúňom prírastku bohatstva priemerného svetového dolárovému multimilionára s majetkom aspoň 30 miliónov dolárov je totiž investičný príjem najmä z akcií, dlhopisov a z nehnuteľností. A ten bol mierne negatívny, keď len svetová trhová kapitalizácia akciových búrz klesla o 15 % pri značnom raste volatility," vysvetľuje analytik J&T Banky Stanislav Pánis.



Slovenských milionárov sa takýto vývoj výraznejšie nedotkol, keďže v porovnaní so svetom nemajú takú výraznú expozíciu voči rizikovým inštrumentom, akými sú napríklad akcie. Ich majetok je zložený skôr z konzervatívnejších a bezpečnejších aktív. Na druhej strane, ak by boli trhy rástli, svetoví milionári by pri takomto zložení majetku zarobili viac ako slovenskí.



Takmer tretinu portfólia svetového dolárového milionára tvoria rizikovejšie akcie, slovenský ich má o polovicu menej. Naopak, slovenský boháč má až 30 % voľných zdrojov investovaných v dlhopisoch, najmä lokálnych firiem, so stabilnými cenami a relatívnou izolovanosťou ich trhu od diania vo svete. "Navyše, hlavným zdrojom bohatnutia slovenských milionárov je predovšetkým ich podnikanie a z neho plynúci príjem či zamestnanie. Až za ním sú investičné príjmy. Ide totiž o stále aktívnych ľudí s priemerným vekom tesne po päťdesiatke, zatiaľ čo zahraniční milionári sú zhruba o viac ako 10 rokov starší a už v dôchodkovom veku," dodal Pánis. (1 EUR = 1,0982 USD)