Slovenskí ovocinári zachraňujú budúcu úrodu ovocia

Bratislava 24. marca (TASR) - Slovenskí ovocinári už minimálne druhú noc po sebe ochraňujú budúcu úrodu. Prízemný mráz totiž ohrozuje kvitnúce ovocné stromy na viacerých miestach Slovenska. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Ovocinári podľa nej preto opäť nasadili do boja s mrazmi parafínové sviece, stacionárne vrtule a protimrazovú závlahu, intenzívne napríklad v oblasti Nových Zámkov, Komárna či v Piešťanskom okrese. Stacionárne vrtule majú plynové horáky, ktoré vyhrievajú vzduch približne do polkilometrovej vzdialenosti. Sviece ovocinári ukladajú ku stromom a protimrazovou závlahou ochraňujú samotný kvet pred mrazom. Základom je zvýšiť teplotu vzduchu a zabrániť tak poškodeniu kvetov.



"Túto noc sme použili protimrazovú závlahu, rozniesli sme aj parafínové sviece pod stromy. Tie sme však nakoniec nemuseli použiť," opisuje situáciu Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie Slovenska, ktorá je členom SPPK.



Holéciová upozornila, že pre kvitnúce stromy je kritické, ak teplota presiahne mínus dva stupne Celzia. Ako prvé mrznú kvety marhúľ, pri vyšších mrazoch aj kvety broskýň a ďalších druhov ovocia. Pre kvitnúce stromy bola horšia situácia v noci z nedele (22. 3.) na pondelok ako z pondelka (23. 3.) na utorok. Ovocinári momentálne mapujú situáciu a pripravujú sa na ďalšiu náročnú nočnú zmenu.



Zdôraznila, že podľa predpovedí meteorológov má prísť totiž aj nasledujúcu noc prízemný, štvor- až päťstupňový mráz. To je už hodnota, pri ktorej mráz nechránený kvitnúci strom výrazne poškodzuje.



Dodala, že aj napriek predpovediam počasia ovocinári veria, že sa im podarí aktívnym prístupom ochrániť budúcu úrodu ovocia a zabezpečiť tak stabilnú slovenskú produkciu pre spotrebiteľov.