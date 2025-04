Slovenskí podnikatelia vlastnia v Česku viac ako 16.000 firiem

Bratislava 1. apríla (TASR) - Slovenskí podnikatelia vlastnia v Česku 16.097 spoločností. Majú pritom prvenstvo v počte firiem ovládaných zahraničnými vlastníkmi, a to už od roku 2020, keď sa dostali pred ukrajinských a ruských podnikateľov. Informovala o tom v utorok spoločnosť Dun & Bradstreet.



„Portfólio českých firiem so slovenskými vlastníkmi sa vlani rozrástlo o 351 subjektov a aktuálne na našom trhu pôsobí historicky najviac firiem s majiteľmi zo Slovenska. Na porovnanie, v roku 2017 vlastnili slovenské entity 12.884 českých, o tri roky neskôr sa počet priblížil hranici 14.000. Vtedy slovenskí podnikatelia získali prvenstvo v počte najčastejších zahraničných vlastníkov českých firiem, a to si udržujú dodnes,“ vyčíslila predsedníčka predstavenstva spoločnosti Kateřina Klosová.



Spoločná minulosť, teritoriálna blízkosť a minimálna jazyková bariéra. To sú podľa spoločnosti hlavné dôvody, prečo čoraz viac slovenských podnikateľov expanduje na český trh. Expanzia na český trh je podľa slov Klosovej pre Slovákov logickým krokom, či už pri rozširovaní alebo začatí nového podnikania. Teritoriálna blízkosť a spoločná minulosť platia aj v opačnom prípade, pričom českí podnikatelia na Slovensku kontrolujú 14.668 subjektov a sú taktiež najčastejšími zahraničnými vlastníkmi tunajších firiem.



Na českom trhu patria ďalšie priečky Ukrajincom (12.607), Rusom (8.766) a Nemcom (7.853). „Počet firiem s vlastníkmi z týchto krajín sa vlani znižoval. Kým firiem s ukrajinskými a nemeckými majiteľmi ubudlo zhruba 200, v prípade ruských vlastníkov išlo takmer o 700 firiem, čo je v absolútnych hodnotách najvyšší minuloročný prepad,“ dodala Klosová.



Celkový počet firiem registrovaných v Česku, v ktorých majú podiel zahraniční vlastníci, sa medziročne znížil o 1641 z 94.304 v roku 2024 na 92.663. „Nižší záujem zahraničných podnikateľov o český trh súvisí so situáciou na trhu a neistotami v súvislosti s geopolitickým napätím,“ uzavrela predsedníčka predstavenstva spoločnosti.