Europoslanci SR chcú rovnováhu pri obchode s agrokomoditami z Ukrajiny

Štrasburg 23. apríla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok odobrili predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a s tým súvisiace opatrenia na ochranu európskych poľnohospodárov. K téme sa vyjadrili viacerá slovenskí europoslanci, informuje spravodajca TASR.



Jozef Mihál (nezávislý/RE) tvrdí, že EÚ by mala Ukrajine čeliacej ruskej agresii naďalej pomáhať aj tým, že jej uľahčí predaj agrovýrobkov na trhu Únie, najmä pšenice, za výhodných podmienok, teda bez cla, pričom Ukrajinci takto získané zdroje vedia využiť aj na obranu. Európska komisia predĺženie ukrajinských vývozov navrhla do júna 2025, s čím poslanec súhlasí. Eviduje, že poľnohospodári, aj na Slovensku, sa proti tomu búria v obavách o svoje zisky, podľa neho však eurokomisia pristupuje k téme citlivo a vyvážene a snaží sa brániť záujmy oboch strán. "Ukrajina nebude môcť masívnym spôsobom vyvážať svoje produkty do EÚ. Má stanovené prísne limity. Keby mala tendenciu zvýšiť objem svojho vývozu, tak v tom momente nastúpi preclenie nadmerného vývozu," vysvetlil.



Ivan Štefanec (KDH/EPP) tvrdí, že je v záujme EÚ a Slovenska pomáhať Ukrajine, aby sa jej vojnu s Ruskom podarilo vyhrať, čo platí aj v prípade dočasnej liberalizácie obchodu. Na druhej strane, táto liberalizácia musí mať jasné rámce a pravidlá, aby nedochádzalo k výraznému narušenia trhu EÚ, najmä čo sa týka obzvlášť citlivých agroproduktov. "Som za lepší monitoring dovozu, aby sme pri prípadnom narušení trhu vedeli rýchlo konať a zabránili poškodeniu našich domácich výrobkov či práce našich farmárov," odkázal.



Michal Wiezik (PS/RE) pripomenul, že Únia sa zaviazala pomôcť s tranzitom ukrajinských agrokomodít na tretie trhy po tom, ako vývozné trasy znemožnila ruská invázia. "Stalo sa to, že tento tranzit zlyhal a jednotlivé členské krajiny začali obchodovať s obilím, čo narúšalo domáce trhy. Špeciálne v krajinách susediacich s Ukrajinou to vyvolalo nerovnováhu pri cenotvorbe komodít," upozornil na nevýhodnú situáciu poľnohospodárov, ktorí nemôžu čeliť obiliu dopestovanému lacnejšie. Podľa neho však vina nie je len na jednej strane, lebo zavážilo aj sebecké správanie sa časti ľudí v EÚ. Zdôraznil však, že EÚ musí pomáhať Ukrajine, aby počas vojny nezbankrotovala a našla odbyt pre svoj tovar, na druhej stane však treba chrániť aj európskych farmárov a prijať "rozumné riešenie".



Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP) poukázal na to, že Ukrajina z dôvodu ruskej agresie ekonomicky stráda. "Som rád, že EÚ našla riešenie, ako pomôcť Ukrajine pri dovoze jej výrobkov na európsky trh, a zároveň zohľadniť aj obavy našich poľnohospodárov z toho, že lacnejšie ukrajinské výrobky môžu narušiť trh," uviedol.



Eugen Jurzyca (SaS/ECR) podporil predĺženie pozastavenia väčšiny dovozných ciel na dovoz tovarov z Ukrajiny o ďalší rok. "Je to výhodné pre Ukrajinu, EÚ, aj pre Slovensko. To, čo u nás získajú spotrebitelia vo forme nižších cien, napríklad potravín, je viac než to, čo stratia niektorí naši producenti v dôsledku zahraničnej konkurencie. Z tohto rozdielu by spoločnosť mala poskytovať dočasné kompenzácie tým, ktorí na liberalizácii strácajú, aby bol ekonomicky prínosný projekt aj politicky priechodný," odkázal.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)