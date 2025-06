Slovenskí poslanci EP podporili snahy o rozvoj vidieka

Brusel/Štrasburg 19. júna (TASR) - Posilnenie vidieckych oblastí v EÚ prostredníctvom politiky súdržnosti bola jednou z tém tohtotýždňového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. TASR k tejto téme oslovila slovenských poslancov Európskeho parlamentu (EP) z viacerých politických strán a frakcií, z ktorých odpovedali traja, pričom podporili snahy o rozvoj vidieka cez politiku súdržnosti.



Rozprava bola zameraná na posilnenie vidieckych oblastí v EÚ cez politiku súdržnosti a na rozvoj vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD).



Ľubica Karvašová (RE/PS) tvrdí, že podpora vidieka cez eurofondy je kľúčová pre vyvážený rozvoj Európy. Vidiecke oblasti tvoria 83 % územia EÚ a žije tam štvrtina populácie, čelia však problémom ako starnutie obyvateľstva, slabšia infraštruktúra či horší prístup k službám.



„Po roku 2027 musíme mať eurofondy nastavené tak, aby zabezpečili kvalitné zdravotníctvo, školstvo, dopravu, digitálnu transformáciu a čistú energiu aj pre vidiek. Treba zjednodušiť byrokraciu a umožniť regiónom priamy prístup k eurofondom. Iba tak podporíme farmárov, malé podniky a samosprávy, ktoré najlepšie poznajú svoje potreby,“ uviedla. Dodala, že ak si majú ľudia slobodne vybrať život na vidieku, musia mať na to podmienky - kvalitné služby, bývanie a prácu.



Pripomenula, že kohézna politika musí aj naďalej zohľadňovať rozdiely medzi regiónmi, lebo vidiek nie je len miesto, kde ľudia žijú, je to aj dôležitá súčasť bezpečnosti EÚ, najmä v pohraničných oblastiach na východe.



Branislav Ondruš (nezaradený/Hlas-SD) zdôraznil, že ak má mať existencia EÚ zmysel, tak nemožno siahnuť na finančnú podporu regiónom, ktoré čelia nedostatku pracovných príležitostí, chýbajúcim investíciám do modernizácie a rozvoja, hrozbám pre životné prostredie, sociálnej nerovnosti a odlevu obyvateľov.



„Fondy pre regióny sa nesmú stať obeťou európskej militarizácie a pretekov v zbrojení, ani osobných záujmov prospechárov. Udržateľný rozvoj regiónov neprinesie masívna výroba zbraní a munície, ale podpora poľnohospodárov, živnostníkov v lesnom hospodárstve, remeselníkov a malých a stredných podnikov v službách či cestovnom ruchu,“ vysvetlil.



Požaduje, aby financie šli na pomoc sociálnym podnikom a družstvám, nie nadnárodným zbrojárskym korporáciám, lebo pre udržateľný rozvoj treba udržať vytvorené hodnoty v regiónoch. „Preto použitie eurofondov navrhujem podmieniť konkrétnymi sociálnymi a ekologickými kritériami, aby z nich mala prospech celá spoločnosť, nie špekulanti, korupčníci a korporácie,“ odkázal.



Lucia Yar (RE/PS) skonštatovala, že aj vďaka Európskemu parlamentu sa posilňuje udržateľný rozvoj a kvalitné verejné služby v regiónoch, najmä vo východných pohraničných oblastiach.



„Sú to priority pre našu krajinu. Kľúčom je priamy prístup našich samospráv k eurofondom, nie ich tunelovanie cez vládne a ministerské schémy pre vyvolených. Kauzy ako haciendy sú totiž dôkazom zlyhania systému. Voláme po tom, aby európske zdroje naozaj slúžili ľuďom a nie na luxusné sídla politicky napojených osôb,“ povedala. Zdôraznila, že každé euro z Bruselu musí byť investované do skutočného rozvoja vidieka vrátane toho slovenského a tu vidí dôležitú kontrolnú úlohu EP, aby eurofondy na rozvoj regiónov a vidieka putovali k ľuďom vo všetkých častiach krajiny.





