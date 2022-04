Slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka bijú na poplach

Bratislava 11. apríla (TASR) - Prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka bijú na poplach. Vyplýva to zo spoločného stanoviska Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Slovenského mliekárenského zväzu (SMZ).



Prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka trvajú na požiadavke mimoriadnej pomoci od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vo výške 35 miliónov eur. Od februára majú zo strany agrorezortu prisľúbených 10 miliónov eur. Dodatočné finančné prostriedky podľa nich ešte viac chýbajú pri enormnom náraste nákladov, čo zrýchlilo tempo poklesu počtu dojníc na Slovensku.



"Podstata problému v sektore prvovýroby mlieka spočíva v tom, že výrobné náklady rastú výrazne vyšším tempom ako príjmy prvovýrobcov. Nákupná cena mlieka sa síce medziročne zvýšila o necelých 20 %, ale energie sa zvýšili v niektorých prípadoch až o 200 %. Podnikom to spôsobuje vysoké straty a núti ich rušiť chovy dojníc, čo, samozrejme, ohrozuje produkciu mlieka ako základnej potraviny pre výživu ľudí," povedala Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.



"Požiadavka o mimoriadnu podporu prvovýroby mlieka vo výške 35 miliónov eur vychádza z reálnych čísel. Ide o 4 centy na každý liter mlieka, ktoré by mohli stabilizovať stavy dojníc a zabezpečiť výrobu tejto základnej potraviny. Prvovýrobcovia mlieka doteraz čakali na podporu, ale už nevládzu ďalej vyrábať mlieko so stratou," povedal Alexander Pastorek, predseda SZPM.



Neúnosná situácia v sektore sa prejavuje na výraznom poklese stavov dojníc. V roku 2020 poklesol počet dojníc o dvetisíc kusov, v roku 2021 o päťtisíc kusov a alarmujúce je, že v prvom štvrťroku tohto roka sa tempo poklesu ešte zvýšilo. V marci sa na Slovensku chovalo už len 114.544 dojníc.



Spracovatelia mlieka nedokážu svoje prevádzky upraviť na inú výrobu ako na spracovanie surového kravského mlieka na mliečne výrobky. "V prípade nedostatku suroviny môže dôjsť k zastaveniu výroby v niektorých mliekarňach. Sektor pritom tvorí ucelenú vertikálu výroby a spracovania na Slovensku, čím vytvára pridanú hodnotu, ktorá zabezpečuje zamestnanosť a prostriedky do štátneho rozpočtu v podobe daní a odvodov. V čase vojny na Ukrajine poskytuje tento sektor aj potravinovú istotu v podobe dodávok kvalitných mliečnych výrobkov slovenským spotrebiteľom," uzatvoril Marián Šolty, prezident SMZ.