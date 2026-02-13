< sekcia Ekonomika
Slovenskí prvovýrobcovia mlieka sú opäť v strate
V priemere sú v súčasnosti výrobné náklady na úrovni 52 - 53 eurocentov na kilogram mlieka.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Pád cien mlieka pokračuje a ich úroveň je už hlboko pod výrobnými nákladmi. V priemere sú v súčasnosti výrobné náklady na úrovni 52 - 53 eurocentov na kilogram mlieka. Informoval o tom Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM). Spoločným menovateľom volatility na trhu s mliekom je podľa neho jeho nadprodukcia.
„Opäť sme sa pri výrobe mlieka dostali do červených čísel. Priemerné náklady máme zhruba o desať eurocentov na kilogram vyššie, ako je nákupná cena. Prepad cien mlieka nás zastihol v zimnom období, keď je mlieko jediným zdrojom príjmu a robí nám cash-flow. Slovenské podniky prvovýroby mlieka čaká rok v znamení konsolidácie, nárastu pracovných nákladov, cien energií a veľkého investičného dlhu,“ uviedol Milan Halmeš, podpredseda SZPM.
Slovenské dodávky mlieka dosiahli minulý rok približne objem predchádzajúceho roka - necelých 813 miliónov kilogramov. Ale veľkí producenti mlieka, ako je napríklad Nemecko, Francúzsko a Holandsko, na konci roka zaznamenali medziročný nárast dodávok mlieka až o 7 - 8 %. V produkcii mlieka nezaostávali ani iné produkčné regióny, ako sú USA, Austrália a Nový Zéland. Toto výrazné zvýšenie produkcie mlieka nedokázal trh absorbovať, čo závažne prispelo k narušeniu rovnováhy na trhu s mliekom.
„My na Slovensku produkciu mlieka neovplyvníme ani z európskeho, ani z celosvetového hľadiska. Ceny suroviny sa na Slovensku netvoria, ale prichádzajú k nám spolu s dumpingovými cenami mlieka a mliečnych výrobkov zo zahraničia,“ konštatoval Alexander Pastorek, predseda SZPM.
„SZPM s veľkým znepokojením pozoruje situáciu na európskom a slovenskom trhu s mliekom. Vymieňame si informácie so zástupcami viacerých členských krajín, hlavne v okolitých štátoch, dokonca sme navštívili našich maďarských kolegov. Upozorňujeme na to, že slovenský sektor mlieka nie je na prahu krízy, ale je už v nej. Komunikujeme s rezortným ministerstvom a žiadame potrebu podpory sektoru mlieka. Kombinácia priamej podpory a úľavy na odvodovej povinnosti by mohla prispieť k zastaveniu poklesu počtov dojníc a k zlepšeniu situácie v sektore mlieka,“ doplnil Pastorek.
Na Slovensku je už len okolo 300 podnikov prvovýroby mlieka, ktoré dodávajú mlieko na trh. Ešte v roku 2016 ich bolo takmer 450. „Veríme, že prebiehajúca mliečna kríza nebude mať taký dlhý priebeh a nevyberie si také veľké obete ako tá predchádzajúca. Voláme aj po celoplošných opatreniach na európskej úrovni. Napätú situáciu a nadprodukciu mlieka na európskej úrovni by mohol uvoľniť napríklad aj intervenčný nákup komodít, ale, samozrejme, nie za intervenčné ceny, ktoré boli stanovené asi pred 20 rokmi, keď boli výrobné náklady na diametrálne odlišnej úrovni. Toto opatrenie by si, samozrejme, vyžadovalo aktualizovanie intervenčných cien na úrovni EÚ. Ale tam zatiaľ tiež vidíme len stav ‚tichého pozorovania‘ a čakanie, kam až táto kríza zájde,“ dodala Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.
