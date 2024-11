Slovenskí stavebníci sa musia postupne pripravovať na zavedenie ESG

Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovenskí stavebníci sa budú musieť postupne pripraviť na zavedenie konceptu ESG, ktorý sleduje, ako firmy ovplyvňujú životné prostredie, spoločnosť a ako sú riadené. Stavebné firmy sú v oblasti udržateľnosti zatiaľ niekde uprostred. Očakávajú však, že trend zo zahraničia, kde sú kritéria ESG už rovnako dôležité ako napríklad cena, sa rýchlo rozšíri aj na Slovensko. Diskutovali o tom účastníci konferencie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), ktorá sa v stredu (6. 11.) uskutočnila v Bratislave. Informovalo o tom tlačové oddelenie ZSPS.



"Keď sa pozrieme do zahraničia, vidíme ďaleko intenzívnejšie aktívne zavádzanie energeticky úsporných technológií a tlak na znižovanie uhlíkovej stopy, a aj ich pozitívne vnímanie verejnosti. Tieto zmeny čoskoro prídu aj na Slovensko," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.



Doplnil, že pre slovenské stavebné firmy bude ESG v praxi znamenať, že okrem vykazovania finančných výsledkov budú musieť preukázať, do akej miery prispievajú k udržateľnosti a akým spôsobom zohľadňujú environmentálne a sociálne dopady svojho podnikania.



Kováčik pripomenul, že v tomto roku vstúpila do platnosti európska Smernica o podávaní správ o udržateľnosti podnikov, podľa ktorej sú firmy povinné zverejňovať informácie o svojom environmentálnom správaní. Týka sa to pritom nielen veľkých firiem, ale aj subdodávateľov. "Mnohé spoločnosti, ktoré doteraz takúto povinnosť nemali, preto musia v krátkej dobe začať pripravovať svoje stratégie udržateľnosti, ako ich aj komunikovať navonok. Aj pre slovenských stavebníkov ide o nanajvýš aktuálnu tému," dodal.



Stavebníci na konferencii diskutovali aj o aktuálnom vývoji stavebníctva na Slovensku. Zväz pripomenul, že nepriaznivý vývoj produkcie v odvetví pokračoval aj v tomto roku, problémom bol tiež pretrvávajúci malý objem štátnych objednávok na prípravu projektov v SR. "Aj to je jeden z dôvodov, prečo máme na Slovensku akútny nedostatok dobre pripravených infraštruktúrnych projektov do realizácie," doplnil Kováčik s tým, že neznámy zatiaľ ostáva aj dosah zavedenia konsolidačného balíka či transakčnej dane.



Pre budúcnosť stavebníctva je podľa stavebníkov kľúčový dostatok pripravených absolventov stredných a vysokých škôl. Ocenili spoluprácu pri príprave nových či inovovaných učebných a študijných programov i kvalitnú prípravu absolventov na viacerých odborných školách na Slovensku.



"Problémom je však najmä nižší záujem zo strany vybraných samosprávnych krajov - zriaďovateľov stredných odborných škôl o stavebníctvo. Vnímame tu doposiaľ nedostatočne využitý priestor na plnohodnotné využívanie odborných kapacít škôl na doškoľovanie pracovníkov v stavebníctve na nové zručnosti a aj skutočnosť, že Slovensko, ako jeden z mála štátov únie, takéto preškoľovanie nepodporuje," dodal Kováčik.