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Slovenskí stredoškoláci boli v IT Fitness Teste najlepší v rámci V4
Do konca októbra sa do testovania v regióne V4 zapojilo takmer 350.000 účastníkov, z toho na Slovensku išlo o viac ako 83.000 žiakov z 1268 škôl.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovenskí stredoškoláci obsadili v 15. ročníku medzinárodného IT Fitness Testu prvé miesto v rámci krajín Vyšehradskej štvorky (V4). V teste pre základné školy skončilo Slovensko druhé o približne jeden percentuálny bod za Českou republikou. Do konca októbra sa do testovania v regióne V4 zapojilo takmer 350.000 účastníkov, z toho na Slovensku išlo o viac ako 83.000 žiakov z 1268 škôl. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia Digitálnej koalície a rezortov školstva a informatizácie.
Slovenskí stredoškoláci predstihli druhé Česko o viac ako dva percentuálne body a najlepšie výsledky dosiahli vo všetkých štyroch testovaných oblastiach - v internete, bezpečnosti, kancelárskych nástrojoch a kolaboratívnych nástrojoch spolu so sociálnymi sieťami.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) vyzdvihol úspech slovenských stredoškolákov, no upozornil na potrebu zamerať sa na slabšie miesta aj v kontexte nástupu umelej inteligencie (AI). „Výsledky IT Fitness Testu ukazujú, že mladá generácia má dobré predpoklady na rozvoj digitálnych zručností, no zároveň odhaľujú oblasti, ktorým musíme vo vzdelávaní venovať väčšiu pozornosť. Dôležité je, aby žiaci dokázali kriticky pracovať s informáciami, riešiť praktické úlohy a zodpovedne využívať umelú inteligenciu. Práve tieto schopnosti sú kľúčové pre ich ďalšie vzdelávanie aj život v čoraz viac digitalizovanom svete,“ uviedol.
Najvyššiu priemernú úspešnosť v oboch testoch zaznamenali žiaci z Bratislavského kraja. Naopak, v teste pre základné školy skončil na poslednom mieste Banskobystrický kraj s odstupom takmer päť percentuálnych bodov a v teste pre stredné školy Trenčiansky kraj s odstupom viac ako osem percentuálnych bodov.
Celkovo dosiahli žiaci najvyššiu úspešnosť v oblasti digitálnej bezpečnosti, kde v oboch testoch správne vyriešili takmer 60 percent úloh. Najhoršie výsledky zaznamenali pri práci s kancelárskymi nástrojmi s priemernou úspešnosťou okolo 42 percent.
Podľa predsedu predsedníctva Digitálnej koalície Mária Lelovského sa nemôžeme uspokojiť s prvenstvom v regióne, keďže priemerná úspešnosť sa pohybuje okolo 50 percent. Digitálna koalícia preto v spolupráci s ministerstvom školstva plánuje pripraviť stručné metodické usmernenia pre základné a stredné školy, ktoré reflektujú požiadavky zamestnávateľov a vysokých škôl.
Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Martin Katriak doplnil, že digitálna transformácia nestojí len na moderných technológiách, ale na ľuďoch, ktorí ich dokážu efektívne a bezpečne využívať. Dáta z testovania využije rezort pri nastavovaní procesov v rámci stratégie digitálnej transformácie do roku 2030.
Slovenskí stredoškoláci predstihli druhé Česko o viac ako dva percentuálne body a najlepšie výsledky dosiahli vo všetkých štyroch testovaných oblastiach - v internete, bezpečnosti, kancelárskych nástrojoch a kolaboratívnych nástrojoch spolu so sociálnymi sieťami.
Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) vyzdvihol úspech slovenských stredoškolákov, no upozornil na potrebu zamerať sa na slabšie miesta aj v kontexte nástupu umelej inteligencie (AI). „Výsledky IT Fitness Testu ukazujú, že mladá generácia má dobré predpoklady na rozvoj digitálnych zručností, no zároveň odhaľujú oblasti, ktorým musíme vo vzdelávaní venovať väčšiu pozornosť. Dôležité je, aby žiaci dokázali kriticky pracovať s informáciami, riešiť praktické úlohy a zodpovedne využívať umelú inteligenciu. Práve tieto schopnosti sú kľúčové pre ich ďalšie vzdelávanie aj život v čoraz viac digitalizovanom svete,“ uviedol.
Najvyššiu priemernú úspešnosť v oboch testoch zaznamenali žiaci z Bratislavského kraja. Naopak, v teste pre základné školy skončil na poslednom mieste Banskobystrický kraj s odstupom takmer päť percentuálnych bodov a v teste pre stredné školy Trenčiansky kraj s odstupom viac ako osem percentuálnych bodov.
Celkovo dosiahli žiaci najvyššiu úspešnosť v oblasti digitálnej bezpečnosti, kde v oboch testoch správne vyriešili takmer 60 percent úloh. Najhoršie výsledky zaznamenali pri práci s kancelárskymi nástrojmi s priemernou úspešnosťou okolo 42 percent.
Podľa predsedu predsedníctva Digitálnej koalície Mária Lelovského sa nemôžeme uspokojiť s prvenstvom v regióne, keďže priemerná úspešnosť sa pohybuje okolo 50 percent. Digitálna koalícia preto v spolupráci s ministerstvom školstva plánuje pripraviť stručné metodické usmernenia pre základné a stredné školy, ktoré reflektujú požiadavky zamestnávateľov a vysokých škôl.
Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Martin Katriak doplnil, že digitálna transformácia nestojí len na moderných technológiách, ale na ľuďoch, ktorí ich dokážu efektívne a bezpečne využívať. Dáta z testovania využije rezort pri nastavovaní procesov v rámci stratégie digitálnej transformácie do roku 2030.